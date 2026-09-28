В небольшом ауле Карагандинской области невестки, молодые женщины и бабушки массово увлеклись игрой в волейбол. Все они — представители самых разных сфер деятельности, однако с самого детства мечтали о спорте. Перед началом соревнований они дружно подбадривают друг друга кличем «Алға!», а по завершении расходятся с пожеланием «до новых победных встреч».

Самой старшей участнице команды уже исполнилось 60 лет. Несмотря на возраст, она вместе со всеми спозаранку спешит в спортивный зал. Перед началом игры волейболистки обязательно делают разминку и разогревают мышцы.

Тренер команды — Жаркын Акылбек. Вот уже год он готовит волейболисток к соревнованиям. Подача мяча, приём, атака, наклоны, прыжки и, самое главное, быстрое определение траектории мяча, летящего со стороны соперников. Чтобы освоить эти тактические приёмы, команда выполняет самые разные упражнения.

«Женщины по своей природе очень эмоциональны. Если начинаем проигрывать, в них просыпаются спортивная злость и спортивный азарт, и они идут только вперёд. Мне очень нравится эта черта. Поэтому на соревнованиях они выкладываются на все сто процентов», — делится тренер Жаркын Акылбек.

В прошлом году, как только в селе Кызыларай открылся новый спортивный комплекс, сельские женщины посоветовались и решили создать волейбольную команду. Они всегда поддерживают хорошую физическую форму и каждый вечер собираются в спортзале. Команду возглавляет аким села Шекер Толепбекова.

«Мы называем друг друга «девочками». Даже если во время игры возникают споры, позже мы спокойно разбираем ошибки. У нас есть общий чат, где мы обо всём совещаемся», — рассказывает аким села Кызыларай Шекер Толепбекова.

В зале царит железная дисциплина. За каждой участницей закреплены свои обязанности и конкретная позиция. К примеру, Куралай Болатбек — универсальный игрок: она отлично принимает мяч и ведёт атаку, поэтому всегда активна на площадке.

«С самого детства я мечтала стать волейболисткой. Можно сказать, что только сейчас моя мечта сбылась. Мы очень дружны и всегда поддерживаем друг друга», — говорит заведующая Домом культуры «Акжар» Куралай Болатбек.

Жадыре Алтынбек — 50 лет. Она работает учителем казахского языка и литературы и возглавляет Совет матерей. По её словам, женская волейбольная команда дала мощный импульс сельским женщинам.

«Женщины получают возможность на время отвлечься от повседневных забот и прийти сюда, в зал. Забыть о бытовой суете и полностью посвятить время спорту — это очень полезно для здоровья. Поэтому мы обязательно продолжим нашу инициативу», — отмечает педагог Жадыра Алтынбек.

Они партнёры по спорту и близкие подруги в жизни, у которых много общих тем и секретов. Каждая из них — хранительница домашнего очага и мать, а некоторые — любящие бабушки, качающие на руках внуков. Сегодня команда уже одерживает победы на районных соревнованиях и планирует расширять свой состав. Таким образом, они не на словах, а на деле доказывают приверженность здоровому образу жизни.