Семеро друзей, которые учились в одном классе, сегодня проходят срочную службу плечом к плечу. Выпускники одной школы из Алматинской области вместе исполняют свой гражданский долг в рядах Национальной гвардии Казахстана.

С июня молодые солдаты осваивают армейскую службу, поддерживая друг друга на каждом этапе. Сейчас они проходят курс боевой подготовки. После утренней физической зарядки военнослужащие занимаются строевой подготовкой, затем совершенствуют боевые навыки. Ежедневно проводятся и занятия по тактической подготовке.

Все семеро — выпускники средней школы № 6 имени Жамбыла Жабаева города Талгара Алматинской области. Они дружат с первого класса. Попасть в одну воинскую часть специально не планировали. Сначала решение пройти срочную службу приняли трое друзей, позже повестки получили и остальные четверо.

«Изначально мы планировали прийти на службу втроём. Когда уже собрались и пришли в военкомат, на следующий день вслед за нами пришли ещё четверо наших одноклассников. Так нас и стало семеро. Особых изменений между нами нет. Разве что теперь мы в военной форме и выглядим немного по-другому. А в остальном всё осталось, как в детстве: мы по-прежнему друзья. Ничто не смогло нас разделить, мы всегда поддерживаем друг друга», — говорит военнослужащий срочной службы Бексултан Нурматов.

По словам солдат, армейская служба воспитывает дисциплину, ответственность и чувство долга перед Родиной. Именно эти ценности закреплены и в Конституции страны.

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«Я считаю, что защита Родины — священный долг каждого гражданина, закреплённый Конституцией. Хочу призвать молодых людей не бояться армии и пройти службу. Раньше мы были, можно сказать, озорными ребятами. Уже семь-восемь лет занимаемся спортом, но армия многое изменила. Здесь всё по-другому: каждый становится более ответственным и начинает мыслить иначе. Воинская дисциплина меняет человека — здесь уже нет места детской беспечности и играм», — говорит военнослужащий срочной службы Нурганат Касымбек.

Сплочённость семерых друзей не осталась незамеченной командованием части. По словам командира учебной роты, с первых дней службы военнослужащие проявили дисциплинированность, ответственность и серьёзное отношение к выполнению поставленных задач.

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«За время службы я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Семеро одноклассников, которые учились вместе с первого класса и добровольно пришли служить в ряды Национальной гвардии, оказались в одной воинской части — это большая редкость. Рад, что среди нас есть такие патриотично настроенные молодые люди. С первых дней они проявили высокий интерес к службе, ответственность и дисциплину. Все поставленные задачи выполняют своевременно. Самое главное — у них уже сейчас видны качества, присущие настоящему военнослужащему: ответственность, выдержка и искреннее стремление достойно служить своей стране», — говорит командир учебной роты Болат Кенеш.

Дружба, начавшаяся ещё за школьной партой, сегодня продолжается в армейском строю. Для этих семерых молодых людей служба стала не только исполнением воинского долга перед Родиной, но и настоящей школой гражданской ответственности, дисциплины и взаимной поддержки.