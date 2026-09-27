В Актогайском районе Карагандинской области житель нашёл новый способ привлечения туристов. Султан Сабит снимает горы Кызыларай с помощью современного дрона. Его видео в социальных сетях уже набирают миллионы просмотров.

Султан Сабит показывает красоту Кызыларайских гор с высоты птичьего полёта. Особый интерес у туристов вызывает вершина Аксоран. Именно видео с этой горы на его странице набрало больше всего просмотров. Высота Аксорана — 1565 метров над уровнем моря. Чтобы покорить вершину, путешественникам приходится преодолевать непростой маршрут.

«Через нашу страницу в TikTok это видео посмотрели уже более миллиона человек. Причём нам пишут не только из Казахстана, но и из других стран. Спрашивают, в какой области, в каком регионе и где именно находится это место. Многие удивляются и говорят, что давно хотят приехать сюда», — говорит житель Кызыларая Султан Сабит.

Возможности современной техники практически безграничны. Дрон может подниматься на высоту до тысячи метров и непрерывно работать около часа. Устройство способно вести наблюдение на расстоянии до 10 километров. Благодаря этому в объектив попадают самые живописные уголки местной природы. Например, природный памятник Тесиктас. Издалека он напоминает огромные ворота разрушенной крепости.

«Особенность Тесиктаса в том, что это плоский камень с отверстием посередине. Он расположен на возвышенности, и его красота ещё и в том, что отсюда открывается вид на окрестности. Рядом находится ещё один камень с отверстием, будто его специально проделал сам человек», — говорит Султан Сабит.

Своя история есть и у горы Мамайасу. Её высота — 1450 метров. По легенде, в древние времена батыр Мамай вместе с отрядом воинов поднялся по этому крутому склону, обвязав копыта коня войлоком. Так он смог пройти по камням, не давая лошади поскользнуться.

«Когда здесь ударяешь по камню, он издаёт звонкий звук, который надолго запоминается. Моя цель — знакомить людей с такими красивыми уголками природы и историческими местами, рассказывать о них не только всей стране, но и всему миру», — говорит он.

Для путешественников сегодня особенно важен визуальный контент. С высоты птичьего полёта величественные вершины и загадочные ущелья выглядят совершенно иначе. Поэтому инициатива Султана Сабита помогает шире рассказать о туристическом потенциале небольшого и отдалённого села.

1 / 3

В Кызыларае пока нет гостиниц. Поэтому Султан Сабит запустил проект «Құдайы қонақ». Каждый путешественник может остановиться в его доме. Для гостей оборудованы специальные комнаты в национальном стиле, а на стол подают горячие блюда традиционной кухни. При этом деньги, которые турист потратил бы на гостиницу, остаются у хозяина дома.

«К нам приезжают гости, путешественники, которые раньше никогда не были в этом селе. Приезжают и те, кто когда-то жил здесь, а потом уехал, но сохранил любовь к родному краю. Они вновь посещают село, вспоминают свою молодость, переживают эти тёплые моменты и уезжают с приятными воспоминаниями», — говорит Султан Сабит.

В прошлом году Кызыларай посетили около 70 туристов. И в этом году поток путешественников, желающих своими глазами увидеть места, хранящие историю и легенды, продолжает расти.