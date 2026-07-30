Добро пожаловать на онлайн-викторину ко Дню необычных музыкальных инструментов!

Этот удивительный праздник отмечается 31 июля и посвящён инструментам, которые ломают все привычные представления о музыке. Вас ждут вопросы о самых странных, редких и неожиданных способах извлекать звуки, которые только придумали человек и природа.

Кажется, что музыка — это скрипка, рояль и барабан. Но на самом деле она умеет рождаться там, где её совсем не ждёшь: в руках изобретателей и учёных, в мастерских чудаков и мечтателей, в разных уголках планеты — от глубокой древности до наших дней.

Эта викторина проверит ваш кругозор, смекалку и умение удивляться. Не бойтесь ошибаться: даже неверный ответ здесь звучит как интересная история. Прислушайтесь… викторина уже настраивает свои инструменты.

НАЧНЁМ!

Результаты Поздравляем с успешным прохождением нашей викторины! Вы отлично справились с заданием и доказали: настоящая музыка не знает границ — она прячется в стеклянных чашах и нефтяных бочках, в морских волнах и вековых сталактитах, и даже в самой обычной морковке. Пусть ваша любознательность всегда звучит как хорошо настроенный оркестр, а каждый новый день дарит свою неповторимую мелодию. Ведь мир вокруг полон удивительных звуков — стоит только прислушаться. Спасибо, что были с нами! Возвращайтесь — впереди ещё много открытий, от которых захватывает дух и хочется пуститься в пляс! Не переживайте, если не все вопросы дались легко! Ваш интерес к музыке и необычным инструментам уже говорит о том, что вы умеете слышать мир по-особенному. Каждый неверный ответ — это не фальшивая нота, а новый удивительный факт, который теперь навсегда останется с вами. Спасибо за участие! Оставайтесь любознательными — впереди ещё много историй о звуках и мелодиях, которые рождают волны, лёд, огонь и даже термиты. #1. Ханг — металлический инструмент, похожий на летающую тарелку, с мягким «космическим» звуком. Где его изобрели? В Индии В Швейцарии В Японии Ханг создали в 2000 году в Берне мастера Феликс Ронер и Сабина Шерер из фирмы PANArt — это один из самых молодых акустических инструментов мира. Название на бернском диалекте немецкого означает «рука»: играют на нём ладонями и пальцами, мягко постукивая по стальным полусферам. Ханг породил целое семейство инструментов — хэндпаны, которые теперь делают по всему миру. #2. Что заставляет звучать пирофон — необычный «орган», придуманный в XIX веке? Огонь Песок, пересыпающийся в стеклянных трубках Струи воды Пирофон построил в 1870-е годы француз Жорж Фредерик Эжен Кастнер: внутри стеклянных трубок горят язычки пламени, и при нажатии клавиши горение заставляет столб воздуха в трубке петь. За это пирофон прозвали «огненным органом». Идея жива до сих пор — современные пирофоны работают на пропане и превращают концерт в огненное шоу. #3. Ватерфон — стальная чаша с бронзовыми стержнями, внутри которой плещется вода. Где его звук слышал почти каждый из нас? В фильмах ужасов и триллерах На школьных уроках музыки В сигналах точного времени по радио Американец Ричард Уотерс запатентовал ватерфон в 1975 году. По стержням водят смычком, а вода внутри заставляет звук зловеще «плыть» и подвывать. Этот потусторонний голос стал главной страшилкой кинематографа: он звучит в «Полтергейсте», «Чужих», «Матрице» — и даже в кулинарных шоу Гордона Рамзи, когда у кого-то подгорает ризотто. #4. Кто изобрёл стеклянную гармонику — инструмент из вращающихся стеклянных чаш, которых касаются мокрыми пальцами? Леонардо да Винчи Вольфганг Амадей Моцарт Бенджамин Франклин Да-да, тот самый Франклин с портрета на стодолларовой купюре, изобретатель громоотвода. В 1761 году он усовершенствовал модную забаву — игру на бокалах с водой — и собрал чаши разного размера на вращающийся стержень. Моцарт сочинял для гармоники музыку, а вот слава у инструмента была мрачная: по легенде, его «потусторонний» звук доводил слушателей до нервных расстройств, и кое-где в немецких землях гармонику даже запрещали. #5. Октобас — гигантский родственник контрабаса высотой почти 3,5 метра. Как музыканту удаётся зажимать его струны? С помощью особых железных перчаток Струны зажимает специально обученный помощник С помощью системы рычагов и педалей Струны октобаса такие длинные и толстые, что прижать их пальцами невозможно, поэтому парижский мастер Жан-Батист Вюйом (около 1850 года) оснастил инструмент рычагами и педалями, которые двигают механические «пальцы»-зажимы. Самые низкие ноты октобаса опускаются ниже 20 герц — порога человеческого слуха: их скорее чувствуешь телом, чем слышишь. Сегодня единственный оркестр мира, где постоянно играют октобасы, — Монреальский симфонический. #6. Что Венский овощной оркестр делает со своими инструментами после концерта? Продаёт поклонникам на аукционе Варит из них суп и угощает зрителей Сдаёт в музей современного искусства Оркестр из Вены существует с 1998 года и играет на морковных дудочках, тыквенных барабанах, маракасах из лука и «скрипках» из лука-порея. Инструменты вырезают из свежих овощей заново перед каждым концертом — а из обрезков и отыгравших «инструментов» варят овощной суп, которым потом кормят публику. Коллектив вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как овощной оркестр, давший больше всего концертов. #7. Казу — маленькая «дудочка» с бумажной мембраной. Что нужно делать, чтобы казу зазвучал? Петь или гудеть в него Изо всех сил дуть, как в свисток Тереть его о ладонь Секрет казу в том, что дуть в него бесполезно — он ответит тишиной. Нужно гудеть или петь: мембрана дребезжит от голоса и превращает его в смешное жужжание. Играть умеет каждый, кто умеет мычать песенку. Казу появился в США в XIX веке, а в городке Иден под Буффало с 1916 года работает фабрика металлических казу — теперь это ещё и музей, где инструменты по сей день штампуют на станках столетней давности. #8. В Норвегии проходят концерты на инструментах, вырезанных изо льда: ледяной рог, ледяная арфа, «айсофон». Что происходит с инструментами, когда зимний сезон заканчивается? Их хранят в гигантском морозильнике до следующей зимы Они просто тают Их распродают на аукционе для коллекционеров Основатель первого в мире фестиваля ледяной музыки норвежец Терье Исунгсет вырезает инструменты только из природного льда — по его словам, «выращенный» в морозилке лёд звучит мёртво. Концерты играют на морозе, музыканты — в перчатках, публика — в пуховиках. А весной инструменты возвращаются туда, откуда пришли: тают. Каждую зиму оркестр вырезают заново. #9. Гидравлофон — родственник органа, изобретённый канадцем Стивом Манном. Как на нём извлекают звук? Бросают в воду камешки разного размера Зажимают пальцами струйки воды, бьющие из отверстий Стучат молоточками по замёрзшим трубам Из ряда отверстий гидравлофона бьют маленькие фонтанчики; закрываешь струйку пальцем — и вода устремляется к звучащему механизму. Звук здесь рождает не воздух, а вода, поэтому голос у инструмента дрожащий и «текучий». Самый большой гидравлофон установили у входа в Научный центр Онтарио в Торонто — сыграть мог любой прохожий. Единственный инструмент, после игры на котором музыканту нужно полотенце. #10. Отаматон — японский электронный инструмент в виде ноты с глазами и ртом. Что делает музыкант, чтобы отаматон «запел», смешно открывая рот? Хлопает его по макушке Дует в его «хвостик» Сжимает пальцами его щёки Отаматон придумали в японской арт-мастерской Maywa Denki братьев Тоса, продаётся он с 2009 года. Одной рукой музыкант водит пальцем по грифу-ленте, выбирая высоту звука, а другой сжимает мягкую голову — «рот» открывается, и гнусавый писк превращается в выразительное «пение». Название происходит от слова «отамадзякуси» — «головастик»: так японцы в шутку называют и нотные знаки, ведь у них тоже круглая голова и хвостик. #11. В хорватском городе Задар есть орган, на котором никогда не играет человек. Кто же на нём играет? Морские волны Проезжающие по набережной автомобили Только ветер в штормовую погоду <img class=»alignnone size-full wp-image-66824″ src=»https://kz24.news/wp-content/uploads/2026/07/v-horvatskom-gorode-zadar-est-organ.jpg» alt=»В хорватском городе Задар есть орган» width=»800″ height=»550″ /> В 2005 году архитектор Никола Башич встроил в набережную 35 органных труб, спрятанных под белыми мраморными ступенями. Волны загоняют в трубы воздух — и набережная день и ночь звучит тихой, никогда не повторяющейся мелодией: у моря нет нот, оно всякий раз импровизирует. В 2006 году Морской орган получил европейскую премию за лучшее городское общественное пространство. #12. Терменвокс — первый в мире электромузыкальный инструмент. Чем игра на нём отличается от игры на любом другом инструменте? На нём обязательно играют два музыканта сразу Во время игры к инструменту вообще не прикасаются На нём играют только в полной темноте Терменвокс изобрёл в 1920 году петербургский физик Лев Термен. Музыкант водит руками в воздухе около двух антенн: расстояние до одной меняет высоту звука, до другой — громкость. Инструментом восхищался Ленин (в 1922 году Термен устроил показ в Кремле), а позже «космический» голос терменвокса полюбил Голливуд — он звучит в фантастических фильмах вроде «Дня, когда Земля остановилась». #13. Диджериду — духовой инструмент австралийских аборигенов. Кто «помогает» мастерам его изготавливать? Кенгуру Попугаи какаду Термиты Диджериду делают из ствола или ветки эвкалипта, сердцевину которой уже выели термиты — мастер лишь простукивает деревья в поисках подходящей «заготовки», обрабатывает её и наносит роспись. Это один из древнейших духовых инструментов планеты. Опытные исполнители владеют техникой непрерывного (циркулярного) дыхания: вдыхают носом, одновременно выдувая воздух щеками, и могут тянуть гудящий звук без единой паузы. #14. Стилпан — национальный инструмент Тринидада и Тобаго. Из чего его делают? Из стальных бочек из-под нефти Из панцирей морских черепах Из корабельных якорей Когда-то колониальные власти запретили карнавальным музыкантам Тринидада играть на африканских барабанах — и те искали замену: стучали по бамбуку, жестянкам и наконец в 1930–40-е добрались до нефтяных бочек. Оказалось, что дно бочки можно выковать так, что на нём появятся участки, звучащие разными нотами. Инструмент стал символом страны, а в 2023 году ООН учредила Всемирный день стилпана — 11 августа. #15. Где находится самый большой музыкальный инструмент в мире? На олимпийском стадионе в Сиднее В пещере в США В соборе Парижской Богоматери «Великий сталактитовый орган» в Лурейских пещерах (штат Вирджиния) построил математик Лиланд Спринкл — он потратил три года, отыскивая и подтачивая сталактиты до нужных нот, и закончил работу в 1956 году. Нажимаешь клавишу — и резиновый молоточек ударяет по одному из 37 сталактитов. «Трубы» этого органа раскинулись по пещере на площади около полутора гектаров, поэтому Книга рекордов Гиннесса признаёт его самым большим инструментом планеты. Предыдущий Готово

НА ЭТОМ НАША ВИКТОРИНА ПОДОШЛА К КОНЦУ!

Поделитесь своими результатами в комментариях: на сколько вопросов вы ответили правильно? Какие факты о необычных музыкальных инструментах удивили вас больше всего? Где вы сразу знали ответ — а где открыли для себя что-то совершенно новое?

Расскажите, что запомнилось сильнее всего: инструменты, созданные из самых неожиданных вещей, изобретения чудаков и гениев, музыка, которую исполняет сама природа, или рекорды, в которые трудно поверить.

А может, вы и сами играете на чём-то необычном, видели редкий инструмент на концерте или в путешествии, или знаете удивительную музыкальную историю? Делитесь в комментариях — самые интересные идеи обязательно пригодятся для следующих викторин на kz24.news.

До новых встреч — пусть каждый день звучит по-новому!