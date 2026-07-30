Железнодорожные вокзалы в регионах Казахстана постепенно меняют свой облик. За один день пассажиров начали принимать девять обновлённых объектов в пяти областях страны — от Атырауской до Костанайской, передаёт агентство KZ24news.

Модернизация затронула станции, которые ежедневно обслуживают жителей районов и небольших городов. Среди них — Макат, Сагыз и Доссор в Атырауской области, Шамалган и Казыбек бек в Алматинской области, Дария и Мырза в Карагандинской области, Сексеул в Кызылординской области и Железорудная в Костанайской области.

Работы были направлены не только на внешний ремонт зданий. На вокзалах обновили коммуникации, усилили конструкции, модернизировали внутренние помещения и создали более удобные условия для пассажиров. Территории вокруг станций также привели в порядок.

Особое значение реконструкция имеет для регионов, где железнодорожный вокзал остаётся важным социальным объектом. Через такие станции проходят не только пассажирские маршруты, но и ежедневные поездки жителей между населёнными пунктами.

Обновление стало частью национальной программы модернизации 124 железнодорожных вокзалов Казахстана. Её цель — привести инфраструктуру к современным стандартам, повысить безопасность и сделать поездки по стране комфортнее.

Масштабное обновление железнодорожной сети показывает, что развитие транспорта в Казахстане выходит за пределы крупных городов. Новые вокзалы должны стать частью обновлённой инфраструктуры регионов и повысить качество транспортного сообщения для миллионов пассажиров.