Президент ФИФА Джанни Инфантино столкнулся с самым серьёзным кризисом за время своего руководства организацией. Его инициатива по созданию новой коммерческой структуры, которая могла бы управлять частью доходов от крупнейших футбольных турниров, вызвала сопротивление внутри мирового футбольного сообщества, передаёт агентство KZ24news.

Критики проекта заявили, что такая модель может усилить влияние частных инвесторов на мировой футбол и изменить принципы распределения доходов. Против идеи выступили представители европейского футбола, а также ряд других футбольных организаций.

Почему ситуация важна для Казахстана

Казахстан как член ФИФА участвует в принятии решений внутри организации и имеет право голоса на выборах руководства. Любые изменения в структуре управления ФИФА могут коснуться национальных федераций, включая вопросы финансирования и развития футбольной инфраструктуры.

Через программы ФИФА страны получают поддержку для развития детско-юношеского футбола, подготовки специалистов и модернизации спортивных объектов. Для Казахстана эти механизмы остаются одним из инструментов развития футбола.

Борьба за влияние в мировом футболе

Несмотря на критику, позиции Инфантино пока остаются сильными. За годы его руководства доходы ФИФА выросли, а национальные ассоциации получили больше финансовой поддержки.

Однако конфликт вокруг коммерциализации футбола усилил дискуссию о прозрачности управления организацией. Оппоненты Инфантино считают, что ФИФА нуждается в более независимом контроле и новых правилах работы.

Казахстану придётся учитывать возможные изменения

Если давление на Инфантино продолжится и вопрос смены руководства ФИФА станет реальным, Казахстану, как и другим членам организации, предстоит определить свою позицию.

Для страны это будет не только вопрос выбора нового руководителя мирового футбола, но и возможность влиять на будущую политику ФИФА — от системы финансирования до подходов к развитию футбола в регионах.