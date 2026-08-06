Четверг, 6 августа, 2026
ДомойНовостиВ миреКак кризис в ФИФА может затронуть интересы Казахстана

Как кризис в ФИФА может затронуть интересы Казахстана

Просмотрено: 0
Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов

Президент ФИФА Джанни Инфантино столкнулся с самым серьёзным кризисом за время своего руководства организацией. Его инициатива по созданию новой коммерческой структуры, которая могла бы управлять частью доходов от крупнейших футбольных турниров, вызвала сопротивление внутри мирового футбольного сообщества, передаёт агентство KZ24news.

Критики проекта заявили, что такая модель может усилить влияние частных инвесторов на мировой футбол и изменить принципы распределения доходов. Против идеи выступили представители европейского футбола, а также ряд других футбольных организаций.

Почему ситуация важна для Казахстана

Казахстан как член ФИФА участвует в принятии решений внутри организации и имеет право голоса на выборах руководства. Любые изменения в структуре управления ФИФА могут коснуться национальных федераций, включая вопросы финансирования и развития футбольной инфраструктуры.

Через программы ФИФА страны получают поддержку для развития детско-юношеского футбола, подготовки специалистов и модернизации спортивных объектов. Для Казахстана эти механизмы остаются одним из инструментов развития футбола.

Борьба за влияние в мировом футболе

Несмотря на критику, позиции Инфантино пока остаются сильными. За годы его руководства доходы ФИФА выросли, а национальные ассоциации получили больше финансовой поддержки.

Однако конфликт вокруг коммерциализации футбола усилил дискуссию о прозрачности управления организацией. Оппоненты Инфантино считают, что ФИФА нуждается в более независимом контроле и новых правилах работы.

Казахстану придётся учитывать возможные изменения

Если давление на Инфантино продолжится и вопрос смены руководства ФИФА станет реальным, Казахстану, как и другим членам организации, предстоит определить свою позицию.

Для страны это будет не только вопрос выбора нового руководителя мирового футбола, но и возможность влиять на будущую политику ФИФА — от системы финансирования до подходов к развитию футбола в регионах.

Советуем посмотреть

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

События дня

Самое популярное

При любом использовании материалов ссылка на ресурс обязательна.
© KZ24.NEWS 2021 - 2026 Все права защищены
Редакция · for LLM

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.