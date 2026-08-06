С начала 2026 года социальные инспекторы проверили 609 объектов по всей стране и выявили сотни нарушений. Итоги кампании показывают, что вопрос доступности для людей с инвалидностью постепенно переходит из формального требования в сферу реального государственного контроля, передаёт агентство KZ24news.

По итогам проверок владельцам объектов выдали 394 предписания об устранении нарушений. Кроме того, нарушителей оштрафовали 200 раз на общую сумму более 47,4 млн ₸. Это свидетельствует о том, что государство всё чаще использует не рекомендации, а финансовые санкции, чтобы добиться выполнения требований законодательства.

Проверки затронули школы, больницы, госучреждения и магазины

Инспекторы проверили самые востребованные общественные объекты: государственные учреждения, школы, больницы, организации социальной защиты, торговые центры, предприятия общественного питания, объекты транспорта, культуры и спорта.

Доступная среда перестаёт восприниматься как обязанность только социальных учреждений — требования распространяются практически на всю общественную инфраструктуру.

После проверок на объектах устанавливают пандусы, оборудуют входные группы, поручни и другие элементы, необходимые людям с инвалидностью и другим маломобильным гражданам.

Почему это важно для общества

Развитие доступной среды напрямую влияет на качество жизни миллионов людей. Речь идёт не только о гражданах с инвалидностью, но и о пожилых людях, родителях с детскими колясками, временно травмированных гражданах и всех, кому сложно пользоваться инфраструктурой без специальных условий.

Переход от единичных проверок к масштабному контролю означает, что соблюдение требований становится частью государственной политики. Чем чаще выявляются нарушения и применяются штрафы, тем выше вероятность, что владельцы объектов будут учитывать требования доступности ещё на этапе строительства и реконструкции, а не после жалоб граждан.

Контроль становится постоянным механизмом

Показательной стала работа в Туркестанской области, где после обращений жителей с инвалидностью были проведены внеплановые проверки социальных объектов. По их итогам собственников обязали устранить выявленные нарушения, а ответственных лиц привлекли к административной ответственности.

Практика показывает, что обращения граждан всё чаще становятся основанием для реальных изменений. Это повышает эффективность государственного контроля и делает механизм защиты прав людей с инвалидностью более действенным.

Министерство труда и социальной защиты населения заявило, что продолжит проверки и контроль за соблюдением требований законодательства. Если эта работа сохранит нынешние масштабы, доступность общественных пространств в Казахстане может стать одним из наиболее заметных направлений модернизации социальной инфраструктуры.