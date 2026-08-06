Четверг, 6 августа, 2026
ДомойНовостиОбществоИскусственный интеллект станет обязательной частью школьной программы

Искусственный интеллект станет обязательной частью школьной программы

Просмотрено: 19
Школа

Искусственный интеллект становится новым школьным предметом в Казахстане
Пока одни страны только обсуждают, как использовать искусственный интеллект в образовании, Казахстан уже перестраивает под него школьную программу, передаёт агентство KZ24news.

Государство меняет не отдельные уроки, а сам подход к цифровому обучению: навыки работы с ИИ станут обязательными для всех школьников — с первого класса до выпуска.

Такой шаг напрямую связан с быстрым распространением технологий. Искусственный интеллект уже используется в работе, бизнесе, медицине, финансах и образовании. Теперь задача школы — научить детей не просто пользоваться нейросетями, а понимать их возможности, ограничения и риски.

Школьная программа становится современной

В основу изменений легли закон «Об искусственном интеллекте» и последующие решения по внедрению ИИ в систему школьного образования. После этого были пересмотрены государственные образовательные стандарты, учебные планы и содержание профильных дисциплин.

Обновление затронуло как начальную, так и старшую школу. Прежние курсы цифровой грамотности и информатики получили новое содержание, отражающее современные технологические реалии. В учебные программы добавили десятки новых образовательных целей, связанных с искусственным интеллектом.

Чему будут учить детей

Программа выстроена по принципу постепенного усложнения. В начальной школе ученикам объяснят, что такое ИИ, где он встречается в повседневной жизни и почему важно защищать личные данные в цифровой среде.

В среднем звене школьников научат работать с нейросетями как с инструментом: правильно делать запросы, проверять достоверность информации, соблюдать нормы академической честности и цифровой безопасности.

Старшеклассники перейдут к изучению технологий, лежащих в основе современных ИИ-систем. В программу включат элементы машинного обучения, анализа данных, нейронных сетей и прикладной криптографии.

Образование ориентируют на будущий рынок труда

Мировой рынок труда стремительно меняется. Всё больше профессий требуют не только цифровой грамотности, но и умения взаимодействовать с интеллектуальными системами. Именно поэтому школы начинают формировать эти компетенции ещё до поступления выпускников в колледжи и университеты.

Фактически речь идёт о переходе от обучения работе с компьютером к обучению работе с искусственным интеллектом. Это означает смену образовательной модели: акцент смещается с освоения отдельных программ на развитие навыков анализа информации, критического мышления и эффективного использования цифровых помощников.

Следующий этап реформы

Новые программы уже протестировали в школах. По итогам апробации они получили положительную экспертную оценку и сейчас проходят процедуру окончательного утверждения. Параллельно готовятся методические материалы, которые помогут учителям безопасно интегрировать искусственный интеллект в учебный процесс.

Казахстан становится одной из первых стран региона, где работа с искусственным интеллектом превращается не в факультатив или эксперимент, а в полноценный элемент обязательного школьного образования. Такой подход должен помочь выпускникам легче адаптироваться к требованиям экономики, в которой ИИ постепенно становится стандартным рабочим инструментом.

Советуем посмотреть

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

События дня

Самое популярное

При любом использовании материалов ссылка на ресурс обязательна.
© KZ24.NEWS 2021 - 2026 Все права защищены
Редакция · for LLM

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.