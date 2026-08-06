Искусственный интеллект становится новым школьным предметом в Казахстане

Пока одни страны только обсуждают, как использовать искусственный интеллект в образовании, Казахстан уже перестраивает под него школьную программу, передаёт агентство KZ24news.

Государство меняет не отдельные уроки, а сам подход к цифровому обучению: навыки работы с ИИ станут обязательными для всех школьников — с первого класса до выпуска.

Такой шаг напрямую связан с быстрым распространением технологий. Искусственный интеллект уже используется в работе, бизнесе, медицине, финансах и образовании. Теперь задача школы — научить детей не просто пользоваться нейросетями, а понимать их возможности, ограничения и риски.

Школьная программа становится современной

В основу изменений легли закон «Об искусственном интеллекте» и последующие решения по внедрению ИИ в систему школьного образования. После этого были пересмотрены государственные образовательные стандарты, учебные планы и содержание профильных дисциплин.

Обновление затронуло как начальную, так и старшую школу. Прежние курсы цифровой грамотности и информатики получили новое содержание, отражающее современные технологические реалии. В учебные программы добавили десятки новых образовательных целей, связанных с искусственным интеллектом.

Чему будут учить детей

Программа выстроена по принципу постепенного усложнения. В начальной школе ученикам объяснят, что такое ИИ, где он встречается в повседневной жизни и почему важно защищать личные данные в цифровой среде.

В среднем звене школьников научат работать с нейросетями как с инструментом: правильно делать запросы, проверять достоверность информации, соблюдать нормы академической честности и цифровой безопасности.

Старшеклассники перейдут к изучению технологий, лежащих в основе современных ИИ-систем. В программу включат элементы машинного обучения, анализа данных, нейронных сетей и прикладной криптографии.

Образование ориентируют на будущий рынок труда

Мировой рынок труда стремительно меняется. Всё больше профессий требуют не только цифровой грамотности, но и умения взаимодействовать с интеллектуальными системами. Именно поэтому школы начинают формировать эти компетенции ещё до поступления выпускников в колледжи и университеты.

Фактически речь идёт о переходе от обучения работе с компьютером к обучению работе с искусственным интеллектом. Это означает смену образовательной модели: акцент смещается с освоения отдельных программ на развитие навыков анализа информации, критического мышления и эффективного использования цифровых помощников.

Следующий этап реформы

Новые программы уже протестировали в школах. По итогам апробации они получили положительную экспертную оценку и сейчас проходят процедуру окончательного утверждения. Параллельно готовятся методические материалы, которые помогут учителям безопасно интегрировать искусственный интеллект в учебный процесс.

Казахстан становится одной из первых стран региона, где работа с искусственным интеллектом превращается не в факультатив или эксперимент, а в полноценный элемент обязательного школьного образования. Такой подход должен помочь выпускникам легче адаптироваться к требованиям экономики, в которой ИИ постепенно становится стандартным рабочим инструментом.