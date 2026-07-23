«Человеческая совесть не может вынести это бремя»: эксперт Акмарал Баталова о реакции мирового сообщества на действия правительства Израиля

Арабо‑израильский конфликт давно перестал быть исключительно двусторонним: сегодня в его урегулировании участвуют десятки международных игроков, а значение дипломатии и посредничества только возрастает. Казахстан, как страна, имеющая опыт проведения мирных переговоров и участия в международных форматах, предлагает собственный взгляд на поиск компромиссов и готова предоставить свою площадку для мирных переговоров. Об этом во время выступления на III республиканском форуме депутатов всех уровней ещё весной этого года заявлял президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Считаю, что такой диалог можно было бы организовать в Туркестане. Конечно, решение этого вопроса зависит от государств, непосредственно участвующих в конфликтах. Моя инициатива – это проявление доброй воли казахского народа», — подчеркнул Токаев.

В этом контексте особенно интересен опыт известного казахстанского журналиста, кинопродюсера и эксперта по Ближнему Востоку Акмарал Баталовой. Она не только освещала сирийский кризис и Астанинский мирный процесс, но и показывала миротворческую роль Казахстана через документальное кино.

Ранее Акмарал Валериановна в интервью нашему порталу рассказала об истории и ужасающих последствиях арабо-израильского конфликта. Сегодня мы снова затронем эту тему и поговорим о том, какие дипломатические инструменты реально работают на снижение напряжённости в данном регионе, к каким урокам истории и прогнозам следует прислушаться и чем может завершиться арабо-израильское противостояние.

Несмотря на то что Израиль и Ливан 26 июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США, нацеленное на приостановку боевых действий, арабо-израильский конфликт на Ближнем Востоке только набирает обороты. Ливан, Иран, Сирия – это страны, которые военная агрессия Израиля превратила в горячие точки. А действия Тель-Авива в секторе Газа повлекли масштабный гуманитарный кризис и гибель тысячи мирных жителей. Как бы парадоксально это ни звучало, но не напоминает ли такого рода действия Израиля поведение нацистской Германии перед Второй мировой войной? Как Вы считаете?

У любого психически нормального человека видео с раздетыми палестинскими пленными и доказательствами их пыток, изнасилований и убийств израильскими солдатами вызывают безоговорочное сравнение с ситуацией в нацистской Германии. Но особенно бесспорны эти ассоциации, когда узнаёшь о самом большом в мире банке человеческой кожи, о чём в интернете и в документальных фильмах открыто сообщают сами израильтяне. Лидирующее место израильской медицины в области трансплантации человеческих органов также вызывает определённые вопросы об их донорах. Действительно, поражает тот факт, что нация, пережившая Холокост, сама совершает геноцид. Думается, этот феномен заслуживает отдельного научного исследования.

Но я бы задумалась над более глубоким вопросом, который изучал немецкий философ еврейского происхождения Вальтер Беньямин. Написанное им в 1940 году эссе «О концепции истории» стало предсмертным манифестом самого мыслителя против фашизма. Спасаясь от нацистского преследования, Беньямин покончил с собой на франко-испанской границе из-за неминуемой депортации в застенки гестапо. Эта трагедия интеллектуала, раздавленного закрывающимися границами тоталитарной Европы, пугающе резонирует с современной политической повесткой, обнажая глубинную историческую закономерность: либеральный правопорядок и вера в автоматический прогресс капитализма регулярно расчищают дорогу фашизму. Беньямин прямо указывал в своём эссе: «Конформизм, который с самого начала был свойственен социал-демократии распространяется и на её политическую тактику, ослепляя общество перед лицом надвигающейся катастрофы».

Исторические факты подтверждают, что фашизм рождается в моменты кризиса самой системы либерального капитализма. В качестве примера можно привести институциональную капитуляцию: в 1933 году именно либеральные институты Веймарской республики передали власть Адольфу Гитлеру легальным путём, надеясь использовать его для подавления левых сил. Абсолют приоритета частной собственности в капиталистической системе привёл к историческому опыту фашистской Италии при Бенито Муссолини, продемонстрировав, что крупный либеральный бизнес охотно финансировал и поддерживал отряды «чернорубашечников» для разрушения профсоюзов, забастовочного движения и защиты частного капитала.

На самом деле, либеральная доктрина свободного рынка доказала, что неспособна в периоды потрясений, таких как Великая депрессия 1929 года или глобальный финансовый кризис 2008 года, найти пути их решения. Сама суть капитализма порождает массовую бедность, безработицу, социальное неравенство. Когда либеральные правительства оказываются неспособны вывести страну из кризиса, они заполняют вакуум социального благополучия и согласия ультраправой риторикой, канализирующей народный гнев на «чужаков», что неизбежно ведёт к гражданским конфликтам и внешним войнам.

В современном мире, фактически 10 процентов населения владеет тремя четвертями мировых богатств, а 90 процентов работают на них за зарплату, достаточную лишь для выживания. В реальности «свободный рынок» превращается в монополии транснациональных компаний, которые финансируют войны, пандемии и перевороты. Поэтомуконформизм ныне власть предержащих вызывает особую тревогу. Крупный технократический капитал, замещающий банковский, срастается с государством. При этом, неолиберальные элиты, не желая менять экономическую модель, перенимают повестку ультраправых сил. Формально декларируются свобода и равные возможности, но до фашизма остаётся один шаг: объявить элиту «высшими людьми», а остальных «низшими» и узаконить насилие. И тогда уже тотальные социальный контроль и «чистки» по любому признаку могут начаться повсеместно.

Всё это происходит на фоне геноцида в Газе, атак на Иран; продолжающейся войны на Украине, причудливым образом через олигархат и духовенство в Москве и в Киеве связанной с Израилем, ведущим войну в Западной Азии; милитаризации Европы, которая ввела невероятное количество экономических и политических санкций против РФ и не одной против Израиля; русофобии, возведённой в ранг европейской государственной политики; непредсказуемости политики США и файлов Эпштейна; надвигающегося нефтяного и финансового кризиса; экологических катастроф и стихийных бедствий.

Потоки ежедневных новостей звучат, как удары по барабану, вызывающие дух Третьей мировой войны.

Особенно тревожны они для граждан стран бывшего Советского Союза, чью историю сейчас повсеместно и активно переписывают под предлогом «деколонизации» и «десоветизации» в пользу формирования национальной идентичности. В скрытой глубине этих попыток лежит неутомимое желание капитала владеть землёй и её ресурсами, превращая людей в обслуживающую их рабочую силу. Их успех возможен, только если потомки героев, победивших фашистский режим нацистской Германии, забудут о подвиге миллионов советских людей, отдавших свою жизнь за свободу от насилия и рабства, сгинувших в концентрационных лагерях, жертвовавших своим здоровьем в тылу.

Поэтому, сознательная часть человечества должна проявить ту же решимость, которую в своё время демонстрировал Вальтер Беньямин и другие борцы с нацизмом. Даже находясь в самом сердце фашизма, философ видел истинное лицо зла и описывал его уязвимые места. Он доказал, что эта нечеловеческая идеология никогда не была такой могущественной, какой казалась, и что крах её неизбежен. Мыслитель смог увидеть насилие таким, какое оно есть, и разоблачить его даже, если это знание стоило ему жизни. Если он смог сделать это перед лицом Гитлера, хочется верить, что мы тоже сможем противостоять натиску радикального национализма, пока он не перерос в нацизм и современные политические границы не превратились для нас в такие же смертельные ловушки, какими стали границы Европы для евреев во время Холокоста.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир получил в подарок на 50-летие торт, украшенный петлей от виселиц. Тем самым министра поздравили с утверждением парламентом страны закона о смертной казни через повешение для террористов, который продвигала возглавляемая им партия «Еврейская сила». А поскольку главные террористы для Израиля – это арабы, то не станет ли этот закон, на Ваш взгляд, окончательным курсом правительства Нетаньяху на жестокий геноцид мусульманского населения?

Тут следует отметить, что это его собственная жена преподнесла ему такой подарок, что многое говорит о психопатическом состоянии нынешних израильских элит. Понятно, что в этом законе палестинцы или арабы не указываются напрямую. В нём они названы «террористами». Но ведь, ситуация всегда может измениться.

После убийства президента Кеннеди сионистский режим пользовался безоговорочной поддержкой Белого Дома. Однако, сейчас между Вашингтоном и Тель-Авивом намечается раскол, он всё более очевиден и углубляется. Президент Трамп сказал в разговоре с Нетаньяху: «Вы не можете просто убивать всех людей вокруг». Трамп требовал от Израиля прекратить боевые действия и пытался договариваться с Ираном, а Нетаньяху, демонстративно игнорируя его попытки, продолжал бомбить Ливан и Газу, повышая эскалацию. Начатая Трампом, в интересах Израиля, война с Ираном вызывает резкое недовольство в Штатах. И это накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Сейчас в самом разгаре кампания за установление контроля над Ормузским проливом — проливом, который был открыт до войны, а теперь каждая из сторон пытается установить над ним контроль. Но ни Иран, ни Соединённые Штаты не хотят участия Израиля в этой кампании. На данном этапе, и американская и иранская стороны, даже если и обмениваются ударами, придерживаются «правил игры» в рамках контролируемой эскалации. Несмотря на обоюдное желание избежать более широкой эскалации, продолжение атак может создать ситуацию, которая выйдет из-под контроля, особенно если в список целей будут добавлены важные объекты инфраструктуры.

Вмешательство Израиля может превратить конфронтацию в гораздо более широкую – региональную, что значительно затруднит достижение соглашения, которого добиваются посредники во главе с Катаром и Оманом, прилагая огромные усилия за кулисами. Израильский премьер не заинтересован в соглашении между Соединёнными Штатами и Ираном и воспринимает позитивно любой рост напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, даже если ценой может стать эскалация, которую трудно контролировать. Но фанатично одержимый идеей построения Великого Израиля Нетаньяху не может остановиться. К тому же он находится под уголовным преследованием, которое затягивается из-за военных действий, которые он сам инициирует и провоцирует. В Израиле тоже скоро выборы, поэтому премьер-министр обещает продолжить войну с Ираном, да ещё и угрожает Турции.

Новый виток войны неминуемо вовлечёт в неё хуситов Йемена. Тогда будет перекрыт и Баб-эль-Мандебский пролив, что может вызвать новый мировой кризис. Трамп понимает, что без наземной операции войну в Иране не закончить, но, если домой полетят гробы с телами американских солдат, он и его партия стремительно потеряют электоральную поддержку. Поэтому, следует ожидать, что президент США будет оказывать на Нетаньяху ещё большее давление. Как и Нетаньяху на Трампа. От победы над Ираном зависит политическая судьба обоих.

Израильским премьером недовольны как сторонники войны, которые понимают, что победы не будет; так её противники, которые считают, что никто не нанёс Израилю и его народу большего вреда, чем его собственный премьер-министр. На Герцлийской конференции, которая собрала лидеров всех израильских партий, Нетаньяху подвергся жесточайшей критике, немыслимой раньше. В стране звучат голоса избирателей, призывающие голосовать за партию, которая заявляет о потенциальном партнёрстве по мировоззрению, идеям и ценностям, а не по расовому признаку. Однако, если, как показывают опросы, после 7 октября 2023 года большая часть израильского общества, действительно, крайне радикализировалась и требует довести дело до конца на всех военных фронтах, начатых Нетаньяху, тогда он и его коалиция могут выиграть предстоящие выборы. На руку ему может сыграть и его многолетний, богатый политический опыт и умение находить нестандартные решения для выхода из, казалось бы, тупиковых ситуаций.

При этом, отвечая на Ваш вопрос, можно предположить, что если правящая партия «Ликуд» и её коалиция не сохранят власть, тогда на скамье подсудимых, в качестве «террористов», могут оказаться как министр безопасности Бен-Гвир, так и сам Нетаньяху, которых Международный Уголовный Суд уже признал военными преступниками. Поэтому для них победа на выборах – это вопрос выживания.

Отсутствие реакции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН на военную агрессию Израиля в отношении суверенных государств Ближнего Востока демонстрирует буквально недееспособность ООН и подрывает её авторитет в сфере международного права. На Ваш взгляд, какие конкретные последствия для стран нашего региона может иметь ослабление механизмов ООН?

Я бы не назвала это отсутствием реакции на военную агрессию, скорее ООН ограничена в своих действиях недостатком действенных инструментов для прекращения вооружённых конфликтов, бюрократией и противодействием интересов основных членов Совета Безопасности. Например, «rules of engagement» – правила применения силы для миротворческих сил ООН чаще всего предполагают, что военные-миротворцы не могут вмешиваться в вооружённый конфликт между сторонами и даже не всегда имеют при себе оружие.

Специализированная структура ООН – Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA — БАПОР) в данный момент находится «на грани краха», как заявил Генсек ООН Гуттереш. Он попросил 100 миллионов долларов на поддержку работы агентства. Но если обратить внимание на дату создания БАПОР, то это –1949 год. То есть, эта структура была создана при ООН спустя два года после образования государства Израиль. Это сразу после начала катастрофического насильственного изгнания палестинцев с их земель. С тех пор, было принято сотни резолюций ООН, а палестинцы, всё ещё страдают от бесконечно продолжающейся Накбы.

При этом, получивший мандат от Совбеза ООН Совет Мира Трампа, объявил о новой дорожной карте будущего Газы, согласно которой сектор не будет зависеть от помощи и конфликтов. И тут мы видим, что два Совета – ООН и Мира – вступают в противоречие. К чему это приведёт, пока неясно.

После недавнего заявления Нетаньяху о том, что Израиль контролирует около 60 процентов сектора и намерен расширить эту зону до 70 процентов, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил: «Сто процентов территории Газы должны принадлежать палестинскому народу». Он призывал Израиль к отводу войск с так называемой «жёлтой линии». Но если ООН изначально позволяла Израилю не исполнять свои собственные многочисленные резолюции, что она может сделать сейчас?

Главная причина ослабления и неповоротливости ООН – это безнаказанное нарушение отдельными государствами международного права и общепринятых норм и отсутствия гарантий их соблюдения. Примеров больше, чем достаточно: «балканизация» Восточной Европы и бомбардировка Югославии, насильственная смена режимов в Западной Азии и странах Африки, захват власти в Венесуэле, заявка на присоединение Гренландии к США. Для стран Центральноазиатского региона такое пренебрежение супердержав к правилам международного права и взаимодействия чревато появлением различных вызовов по всему спектру проблем.

К тому же, мир, который представляла ООН с даты своего возникновения, изменился. После развала Советского Союза из двуполярного он стал монополярным. Теперь, в условиях формирования многополярного мира, нам нужен новый мировой порядок, свободный от гегемонии одной супердержавы и справедливый для всех. Текущая борьба между полюсами силы за влияние и ресурсы вынуждает решать все возникающие противоречия на площадке ООН на протяжении 80 лет, потому что другой платформы, которая бы устаивала всех, пока нет. Поэтому, требуется глубокое реформирование ООН, о чём всё время говорит глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев. Если трансформации ООН не произойдёт, то страны БРИКС, ШОС, АSЕАN, Тихоокеанского партнёрства могут создать новую структуру для разрешения международных споров и объективного регулирования отношений между государствами.

Современный Ближний Восток стремительно движется к конфликту, который станет определяющим для его развития в будущем — столкновению Израиля и Турции. Об этом чаще стали говорить после того, как фактическая победа Ирана привела к резкому ослаблению в регионе американских позиций. Кроме того, Турция решительно осуждает агрессивные действия Израиля на Ближнем Востоке. Как Вы думаете, такое противостояние возможно? И если да, то не будут ли страны Центральной Азии, в частности, Казахстан, вынуждены тоже вступить в этот конфликт?

Иран – последняя из стран в списке отставного четырёхзвёздочного генерала армии США и бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе Уэсли Кларка, который рассказал о планах Пентагона в своей книге Winning Modern Wars в 2003 году, а затем подробно описал их в знаменитом телевизионном интервью каналу «Democracy Now!» в 2007 году. С тех пор, никто из официальных лиц не опроверг информацию, озвученную генералом Кларком о том, что в течение пяти лет после 9/11 администрация Белого Дома планировала свергнуть правительства в семи странах в интересах транснациональных корпораций и Израиля.

Как подчёркивал генерал Кларк, ни одна из этих стран – Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Судан и Сомали – не имела доказанного отношения к терактам в Нью-Йорке, однако их правительства всё равно были внесены в план на уничтожение. Пусть не за пять, но в течение последующих двадцати лет, все страны из списка Кларка столкнулись с прямым военным вмешательством США, внутренними переворотами или разрушительными гражданскими войнами. Главными архитекторами этой стратегии генерал назвал группу «неоконов» в администрации Джорджа Буша-младшего, среди которых были вице-президент Дик Чейни, министр обороны Дональд Рамсфелд и его заместитель Пол Вулфовиц. По мнению Уэсли Кларка, логика чиновников Пентагона сводилась к формуле: «Мы не знаем, что делать с террористами, но у нас сильная армия, и мы можем свергать правительства». То, что финальная цель этого заговора – Иран, выстоял и твёрдо отстаивает условия своего суверенитета, стало явным ударом по планам Тель-Авива на будущее региона.

Но, Вы правы, политический истеблишмент Израиля уже перевёл свой прицел на Турцию. И это самый яркий признак того, что даже если бы Израиль добился смены режима в Тегеране, война бы не прекратилась, а продолжилась бы на другом фронте. Так что, теперь новейшей экзистенциальной угрозой для Израиля стала Турция. Словно по команде, хор израильских политиков забил тревогу о формировании новой «суннитской оси» в составе Турции, Сирии и Катара. Это не понравилось президенту США, который без колебаний раскритиковал идею Нетаньяху о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, является антисемитским диктатором. Трамп заявил:

«Эрдоган — великий лидер, очень сильный человек. Всё, о чём я его просил, он сделал».

Когда Нетаньяху заявил, что новая доктрина безопасности Израиля заключается в стратегии «убей первым», вице-президент Джей Ди Вэнс высказался, фактически повторяя слова Трампа, ещё жёстче:

«Вы — страна с 9-миллионным населением, вы не можете решать абсолютно каждую проблему национальной безопасности, просто убивая людей».

Однако похоже, что нынешний Израиль настроен против Турции также серьёзно, как и в случае с бомбардировками Ирана. Риторика, направленная против Анкары, особенно поддерживается одним из политиков, который может сменить Нетаньяху — Нафтали Беннетом. Он заявил:

Турция и Катар обрели влияние в Сирии и стремятся получить его где-либо ещё. И сейчас я предупреждаю — Турция стала новым Ираном». ».

Сегодня Турция сфокусировалась на наращивании своих сил сдерживания — на море, в воздухе и в сфере беспилотников. США передают стране двигатели, необходимые для создания стелс-истребителей нового поколения KAAN, в то время как Анкара ускоряет строительство 60-тысячетонного авианосца и 30 других военных кораблей. 4 июля были проведены успешные испытания противокорабельной баллистической ракеты TAYFUN в новейшей модификации. К тому же, в ответ на события в Газе Турция подписала оборонительный пакт с Саудовской Аравией и Пакистаном. Эти две региональные державы стали посредниками в переговорах между США и Ираном и помогли им подписать Меморандум о взаимопонимании. Именно этого альянса, как сейчас говорят, стран «малой геометрии» опасается Израиль и, именно его он пытается сейчас разрушить.

Нетаньяху называет территории, занятые армией Израиля в Газе, Сирии и Ливане «поясами безопасности», откуда он не собирается выводить войска. Однозначно, что в случае войны, главная линия фронта между Израилем и Турцией будет пролегать, в основном, в Сирии и в Ливане. Главный вывод, который делают некоторые аналитики из всего этого: Нетаньяху абсолютно серьёзен, когда клянётся навсегда изменить карту Ближнего Востока. Чтобы остановить его, потребуется «жёсткая сила», считают они.

Однако не будем забывать, что Турция – это член НАТО и в этом альянсе её армия – вторая по силе после США. У страны развитый воздушный и морской флот.

Очень важное заявление сделал в начале июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В одной из передач турецкого ТВ он сказал:

«Израиль – это не только проблема Турции, это проблема всего человечества. Эти люди (правительство Израиля) стали бременем, которое человечество больше не может вынести. Человеческая совесть не может его вынести. Если вы хотите, чтобы Турция решила эту проблему, тогда все должны активизироваться, занять дипломатическую позицию и ввести необходимые санкции против Израиля».

К сожалению, это страна, управляется безрассудной кликой, которая принесла нестабильность, угнетение, кровопролитие и массовые убийства везде, где она действовала. По мнению практически всего международного сообщества, Израиль является дестабилизирующей силой. Во всём мире наблюдается резкий рост антиизраильских настроений, от университетских кампусов до СМИ.

Почему? Потому что люди видят, как Израиль открыто совершает массовые убийства и открыто играет дестабилизирующую роль везде, где он действует. В прошлом они могли скрыть это с помощью нескольких простых медийных манипуляций. Теперь они больше не могут это скрывать. В настоящее время Израиль ищет нового врага. До тех пор, пока Израиль, или любой другой игрок, действует таким образом, – что противоречит нашим национальным и региональным интересам, у нас нет причин бояться, колебаться или отступать. У нас нет проблем с конфронтацией. Если до этого дойдёт, это не будет для нас проблемой. Израиль – это не только наша проблема; это проблема всего мира».

Хакан Фидан кадровый военный офицер, до этого он 13 лет занимал пост директора Национальной разведывательной организации Турции (MIT). К его словам следует относиться серьёзно. Однако, Анкара не обладает ядерным оружием, а у Тель-Авива оно есть, хотя официально он в этом и не признаётся. Если гипотетически допустить что война между Израилем и Турцией возможна, то чью сторону займут США? Сторону союзника по военному альянсу, которому они обязаны помочь отразить любую атаку, согласно 5 статьи Устава НАТО? Или сторону своего стратегического союзника в регионе – Израиля? Это, видимо, будет зависеть от того, каковы, на самом деле, планы Вашингтона. Если его задача – сохранить НАТО, то Белый Дом будет на стороне Турции, а планам Израиля не суждено будет сбыться.

А если США продолжат помогать Израилю, то возможен ли выход Турции из НАТО? В таком случае, как поведут себя другие члены альянса? Повлечёт ли такой шаг распад этой организации? Какими в этой ситуации будут решения других ближневосточных игроков? На чью сторону встанут страны Персидского Залива? Как отреагируют Россия и Китай? Ответы на эти вопросы зависят от множества факторов, и никто сейчас не сможет точно предсказать ситуацию.

Одно можно сказать с определённостью: Казахстан не станет вступать в войну против Израиля на стороне Турции. Согласно Военной доктрине нашей Республики, использование Вооружённых сил Казахстана за пределами страны возможно только в рамках миротворческих миссий по прямому мандату Совета Безопасности ООН. Внешняя политика нашего государства строится на принципах нейтралитета, многовекторной дипломатии и строгого соблюдения международного права.

Отношения между Астаной и Анкарой имеют характер расширенного стратегического партнёрства, которое включает в себя военно-техническое сотрудничество между нашими странами. Однако двусторонние соглашения Казахстана и Турции в оборонной сфере ограничиваются обучением кадров, транзитом, обменом технологиями и совместными учениями, но не содержат обязательств по ведению совместных боевых действий на чужой территории. Наши страны также очень близки в политическом и культурном плане в рамках ОТГ, но это объединение не является военным альянсом. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал, что эта организация создана для развития торговли, логистики и культурных связей, а не для совместных войн. В уставе организации также нет пункта о неделимой коллективной безопасности, как например, в статье 4 устава ОДКБ или в статье 5 устава НАТО.

Одновременно, Казахстан поддерживает стабильные дипломатические и взаимовыгодные торгово-экономические отношения с Израилем. Наша страна является одним из ключевых поставщиков сырой нефти в Израиль, закупает медицинское и сельскохозяйственное оборудование, а также сотрудничает с Тель-Авивом в сфере оборонных технологий.

Военное участие Казахстана в подобном гипотетическом конфликте исключено, поскольку наша страна не участвует в чужих войнах. В отношении любых обострений на Ближнем Востоке Астана неизменно занимает нейтральную позицию и призывает исключительно к политико-дипломатическому урегулированию конфликтов. Так что, всем мира и добра!