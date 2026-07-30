В Кызылорде построят новую поликлинику за 6,5 млрд ₸

В Кызылорде строят новую поликлинику, которая должна решить проблему нехватки современной медицинской инфраструктуры в залинейной части города. На строительство и оснащение объекта направили 6,5 млрд ₸ из средств возвращённых в пользу бюджета активов, передаёт агентство KZ24news.

Новая поликлиника заменит действующее медучреждение, которое работает в здании 1966 года постройки. За десятилетия объект устарел и уже не отвечает современным требованиям. Скоро жители района смогут получать медицинскую помощь в более комфортных условиях.

Новое учреждение рассчитано на обслуживание более 35 тыс. человек. Ежедневно здесь смогут принимать до 400 пациентов за смену. В поликлинике будут работать врачи для детей и взрослых, женская консультация, дневной стационар, лаборатория, стоматологический кабинет и отделения диагностики и восстановления.

Одним из преимуществ нового объекта станет современное оснащение. В поликлинике установят компьютерный томограф, аппараты УЗИ, рентген-оборудование и другую медицинскую технику. Это позволит проводить необходимые обследования на месте и повысить качество медпомощи.

Сейчас на площадке продолжаются работы по возведению здания. Специалисты занимаются монтажом конструкций и внутренними работами. Запустить проект планируют к концу года.

Новая поликлиника в Кызылорде строится на средства, которые государство направляет на важные социальные проекты после возврата незаконных активов. Эти деньги вкладывают в объекты, которые помогают улучшить условия жизни людей и сделать услуги доступнее.

С 2024 года благодаря Специальному государственному фонду в стране реализуют более 500 социальных проектов общей стоимостью 610 млрд ₸. Более 170 млрд ₸ из этой суммы направили на развитие здравоохранения — строительство и обновление медицинских объектов по всему Казахстану.