В Астане Министерство транспорта и Министерство по чрезвычайным ситуациям провели совместное совещание, где подвели итоги анализа аварий на водном транспорте. Ведомства изучили причины происшествий и определили направления, которые требуют дополнительного внимания, передаёт агентство KZ24news.

Одной из главных задач стало улучшение взаимодействия между службами. Теперь особое значение будет уделяться оперативному обмену информацией: от скорости передачи данных зависит, насколько быстро специалисты смогут установить обстоятельства происшествия и принять меры.

Отдельно рассмотрели ситуацию с маломерными судами — лодками и катерами, которые активно используются гражданами в сезон отдыха. Анализ показал, что именно на таких судах чаще возникают риски из-за нарушений правил эксплуатации, недостаточного контроля и несоблюдения требований безопасности.

Ведомства также определили водные объекты, где фиксируется увеличение числа происшествий. Эти данные помогут точнее направлять профилактические меры — от усиления контроля до информирования граждан о правилах поведения на воде.

Новый подход заключается не только в расследовании аварий после их возникновения, но и в предупреждении опасных ситуаций заранее. Чем быстрее службы смогут обмениваться информацией и выявлять причины рисков, тем выше вероятность избежать трагедий.

Усиление контроля особенно важно в летний период, когда количество людей на водоёмах значительно увеличивается. Власти рассчитывают, что совместная работа транспортного и спасательного ведомств позволит повысить безопасность отдыхающих и снизить число происшествий на воде.