БРК вложит средства в три стратегические автодороги Казахстана

Казахстан ускоряет развитие транспортной инфраструктуры. Банк Развития Казахстана (БРК) начал финансирование сразу трёх крупных проектов по строительству и реконструкции автодорог, которые должны усилить транзитный потенциал страны, сократить сроки перевозок и создать более 10 тыс рабочих мест, передаёт агентство KZ24news.

Речь идёт о проектах «Улгайсын — Саксаульск», «Кызылорда — Саксаульск» и «Бейнеу — Саксаульск». Их реализация предусмотрена Концепцией развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года и Национальным инфраструктурным планом.

Наибольшее значение для экономики имеет реконструкция участков «Улгайсын — Саксаульск» и «Кызылорда — Саксаульск» общей протяжённостью 774 километра. После завершения работ пропускная способность маршрутов вырастет, а объём грузоперевозок увеличится в 2,5 раза — до 13,2 млн тонн в год. Это укрепит позиции Казахстана как ключевого транзитного звена между Китаем, Центральной Азией, Россией и Европой.

Ещё один стратегический проект — «Бейнеу — Саксаульск» протяжённостью 800 километров. Он станет частью Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и программы ТРАСЕКА. После завершения строительства путь доставки грузов от границы Китая до порта Актау сократится почти на 1000 километров, а время перевозки уменьшится до двух—трёх суток. Это повысит конкурентоспособность казахстанского маршрута на фоне растущего спроса на альтернативные логистические коридоры между Азией и Европой.

Финансирование проектов осуществляется не только за счёт БРК. К их реализации также привлечены Исламский банк развития, Азиатский банк развития, Международный банк реконструкции и развития и Европейский банк реконструкции и развития. Участие сразу нескольких международных финансовых институтов снижает риски реализации и подтверждает значимость казахстанских транспортных проектов для международной логистики.

Помимо развития транзита, проекты окажут заметный социально-экономический эффект. Во время строительства планируется создать свыше 10 тысяч рабочих мест. После ввода объектов в эксплуатацию улучшится транспортная доступность регионов, ускорится движение товаров и снизятся логистические издержки для бизнеса.

Все три объекта планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. Для Казахстана это не просто строительство новых дорог, а долгосрочная инвестиция в развитие регионов, расширение международной торговли и укрепление роли страны как одного из крупнейших транспортных узлов Евразии.