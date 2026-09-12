Студенты и преподаватели Казахстана и Малайзии проводят совместные исследования архитектурного наследия Казахстана. Международная академическая программа объединила Международную образовательную корпорацию (KazGASA) и Международный исламский университет Малайзии (IIUM).

В Казахстан прибыла малайзийская делегация из профессоров и 28 студентов. В рамках академической мобильности участники посещают лекции и практические занятия, проводят научные дискуссии и обмениваются опытом.

Одним из центральных направлений программы стало изучение Жаркентской мечети — одного из наиболее самобытных архитектурных памятников Казахстана. Храм был построен в конце XIX века и выделяется сочетанием исламской архитектуры с элементами китайской строительной и декоративной традиции. Это делает объект показательным примером культурного взаимодействия, сформировавшегося в Жаркентском регионе.

Совместная группа студентов и преподавателей отправилась в Жаркент, где проводит полевые исследования объекта. Участники изучают его архитектуру и пространственную организацию, историческое значение и культурную ценность.

Отдельное внимание уделяется современным технологиям документирования и сохранения архитектурного наследия. Полученные в аудиториях знания студенты применяют непосредственно во время работы с историческим объектом.

Проект является частью более широкого развития связей между Казахстаном и Малайзией. Страны также расширяют сотрудничество в торгово-инвестиционной сфере, энергетике, образовании и подготовке кадров. В 2025 году товарооборот между Казахстаном и Малайзией вырос на 53% и достиг $221 млн. Стороны также обсуждают совместные инвестиционные проекты, развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и сотрудничество в халяльной индустрии.

Таким образом, академические обмены становятся одним из инструментов расширения двусторонних связей. Совместная работа над архитектурным наследием позволяет не только обмениваться профессиональными знаниями, но и знакомить малайзийских студентов с историей и культурой Казахстана на практике.