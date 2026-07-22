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Казахстан намерен развивать переработку стратегических металлов внутри страны

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Казахстан обладает значительными запасами стратегически важных металлов

Казахстан обладает значительными запасами стратегически важных металлов и делает ставку на развитие их глубокой переработки, а не только на экспорт сырья. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства.

Согласно данным государственного учёта, в стране сосредоточено около 2,4 млн тонн вольфрама, 655,6 млн тонн марганца, 2,756 млн тонн никеля, а также 253 300 тонн кобальта, 226 900 тонн лития и порядка 3 300 тонн галлия. Эти ресурсы востребованы в производстве аккумуляторов, электроники, энергетического оборудования, современной техники, авиационной промышленности и высокотехнологичных сплавов.

Особое внимание специалисты уделяют участку Куйректыколь в Карагандинской области. По итогам геологоразведочных работ здесь выявлены значительные прогнозные ресурсы редкоземельных элементов, включая лантан, церий, неодим и иттрий. В министерстве считают, что этот объект способен стать основой для формирования одного из перспективных центров развития редкоземельной отрасли в Казахстане.

Вместе с тем речь пока идёт о предварительных оценках. До начала промышленной добычи необходимо провести дополнительную разведку, подтвердить объёмы запасов и определить экономическую эффективность разработки месторождения.

Власти подчёркивают, что приоритетом остаётся создание внутри страны производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью, что позволит увеличить выпуск готовой продукции и укрепить позиции Казахстана на мировом рынке критически важных минералов.

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