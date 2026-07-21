В Жанакорганском районе стартует строительство ГОК

Жанакорганский район Кызылординской области, 21 июля. В регионе набирает обороты масштабная инициатива, способная заметно преобразить экономическую картину края: речь о строительстве свинцово‑цинковых горно‑обогатительных комплексов в Жанакорганском районе. Этот проект, реализуемый при участии «Liaoning Hongda Group», оценивается в $1,3 млрд и уже вышел на практическую стадию — компания приступила к первому этапу освоения месторождения.

О перспективах и текущем ходе работ шла речь на встрече акима области Мурата Ергешбаева с председателем совета директоров компании Тан Цзюганом и его коллегами. Глава региона подчеркнул, что сотрудничество с китайским инвестором — не просто очередной контракт, а стратегически значимый вектор развития территории. Проект включён в механизм «Зелёный коридор»: это означает, что власти обеспечат ему максимально комфортные условия — от административной поддержки до оперативного сопровождения на всех этапах.

Сама компания уже демонстрирует конкретные результаты: ведётся подготовка инфраструктуры, идёт формирование базы для будущего металлургического завода. На площадке уже трудоустроены 260 местных жителей — и это только начало: по мере развёртывания стройки число рабочих мест будет расти. Для района такой проект — не только промышленный импульс, но и ощутимый вклад в социальную стабильность.

Представители «Liaoning Hongda Group» подробно рассказали о том, на каком этапе сейчас находятся работы, и обозначили ближайшие планы. Стороны сошлись во мнении, что слаженная работа и взаимная заинтересованность — залог того, что проект будет реализован в срок и с должным качеством. В перспективе здесь появятся два карьера, две горно‑обогатительные фабрики и металлургический завод — инфраструктурный каркас, который надолго определит промышленный профиль района.

Диалог между регионом и инвестором остаётся плотным: и власти, и бизнес настроены на долгосрочное партнёрство. Успешная реализация замысла способна не только укрепить позиции области в горнодобывающем секторе, но и задать новый стандарт системного развития отрасли — когда крупные инвестиции идут рука об руку с ростом благосостояния местных сообществ.