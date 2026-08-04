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Выборы в Курултай Казахстана получат международную оценку впервые после обновления правил

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Выборы

Казахстан готовится к выборам в Курултай с обновлёнными требованиями к кандидатам и усиленным международным наблюдением. За процессом будут следить представители миссии СНГ, для которых предстоящая кампания станет 20-й в Казахстане, передаёт агентство KZ24news.

Предстоящие выборы депутатов Курултая в Казахстане проходят на фоне изменений в избирательном законодательстве. Новые нормы затрагивают требования к кандидатам, порядок агитации и правила формирования избирательных фондов политических партий.

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров сообщил о ключевых изменениях главе миссии наблюдателей СНГ Игорю Петришенко. По его словам, обновлённые правила направлены на повышение прозрачности избирательного процесса.

Согласно новым требованиям, депутатами Курултая не смогут стать лица с непогашенной судимостью, признанные судом недееспособными, а также осуждённые за коррупционные преступления или правонарушения.

Отдельное внимание уделено деятельности политических партий. Закон уточнил порядок проведения агитации и увеличил допустимые размеры избирательных фондов.

Миссия наблюдателей СНГ традиционно участвует в оценке выборов в Казахстане. Предстоящая кампания станет 20-й миссией Содружества в стране и 135-й на всём пространстве СНГ.

Международное наблюдение становится одним из инструментов укрепления доверия к избирательным процессам, особенно в период масштабных политических реформ. Для Казахстана новые выборы станут проверкой того, как обновлённые нормы будут работать на практике.

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