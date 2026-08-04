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Казахстан меняет подход к медицине онлайн миллионы пациентов получат больше возможностей

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Врач

Цифровая медицина в Казахстане переходит на новый уровень: пациенты получат больше услуг без личного визита к врачу. В стране планируют расширить список медицинских услуг, которые можно будет получать без посещения клиники, передаёт агентство KZ24news.

Новые правила позволят врачам проводить часть консультаций, анализировать результаты некоторых исследований и наблюдать за состоянием пациентов через цифровые сервисы. При этом будут установлены единые требования к безопасности таких услуг.

Главная цель изменений — сделать медицинскую помощь доступнее для жителей отдалённых регионов. Особенно это важно для сельских населённых пунктов, где поездка к специалисту может занимать много времени, а также для пациентов, которым требуется постоянное наблюдение.

Цифровой формат станет дополнительным инструментом, а не заменой традиционной медицины. При необходимости осмотра или лечения пациент будет направляться в медицинскую организацию.

Развитие телемедицины уже набирает обороты в Казахстане. Сегодня к дистанционным медицинским сервисам подключены сотни организаций, а онлайн-помощью воспользовался более 1 млн жителей страны.

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