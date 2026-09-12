В столице ко Дню семьи провели городской творческий конкурс FAMILY MUSIC FEST, участниками которого стали родители и их дети. Праздник прошел в школе-лицее №64. Организаторами выступили Учебно-методический центр дополнительного образования детей акимата Астаны и общественное объединение «Союз отцов».

Главной идеей фестиваля стало укрепление семейных связей через совместное творчество. Участникам предложили выйти на сцену вместе с близкими, показать свои музыкальные способности и провести время всей семьей.

В конкурсе приняли участие творческие дуэты и семейные ансамбли, представляющие разные школы столицы. На сцене выступали мамы, папы и их дети. Для зрителей участники подготовили песни о Родине, родном доме, любви родителей и счастливом детстве. Выступления сопровождались аплодисментами и создали в зале теплую семейную атмосферу.

Организаторы отмечают, что подготовка к конкурсу стала для многих семей возможностью провести больше времени вместе, раскрыть творческие способности и укрепить связь между поколениями. FAMILY MUSIC FEST также стал частью работы по популяризации семейного творчества и духовно-нравственных ценностей. По замыслу организаторов, подобные проекты помогают показать, что совместное творчество может стать одним из способов объединить родителей и детей и создать новые семейные традиции.

Праздник завершился в теплой и непринужденной атмосфере, оставив участникам и гостям яркие впечатления.