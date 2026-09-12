Новые объекты должны сократить время прибытия спасателей на вызовы и повысить уровень безопасности жителей. Площадки для строительства во время рабочей поездки осмотрели аким Актюбинской области Асхат Шахаров и министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Мурат Муханов.

В жилом массиве «Ясный» проживают более 30 тысяч человек. Кроме жилых домов, здесь расположены складские и промышленные объекты, а также резервуары для хранения горюче-смазочных материалов. При этом действующие пожарные подразделения находятся на расстоянии 15–20 километров.

Создание собственной пожарной части позволит существенно сократить время, необходимое спасателям для прибытия к месту происшествия, особенно при пожарах на промышленных и складских объектах.

Еще одно депо планируют разместить в жилом массиве «Сазды», где проживает свыше 10 тысяч человек. На территории находятся школы, больница и другие социально значимые объекты. Подразделение будет отвечать за безопасность не только самого жилого массива, но и прилегающих территорий, в том числе части Алгинского района.

Оба проекта пока находятся на стадии подготовки. Специалисты определяют подходящие земельные участки и оформляют необходимую документацию. Финансирование строительства предполагается обеспечить за счет средств инвесторов.

В МЧС отмечают, что развитие сети пожарных подразделений позволит приблизить спасательную инфраструктуру к быстро растущим жилым массивам и обеспечить более оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.