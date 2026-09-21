Казахстанские спортсмены завоевали две медали во второй день летних Азиатских игр-2026, проходящих в японских Аичи и Нагое. В копилке сборной появились серебряная и бронзовая награды.

Серебряную медаль в турнире по каратэ выиграла Асель Канай. В финальном поединке весовой категории до 61 килограмма казахстанская спортсменка встретилась с представительницей Китая Гун Ли и уступила со счётом 2: 8.

Бронзовым призёром в соревнованиях по смешанным единоборствам стал Санжар Адилов. В полуфинале категории до 65 килограммов в дисциплине traditional он проиграл Отабеку Раджабову из Таджикистана.

После второго дня соревнований Казахстан имеет в активе 8 медалей — 4 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые.

Сразу два казахстанских бойца обеспечили себе участие в финалах ММА. Кадырбек Шынбаев в категории до 71 килограмма в дисциплине modern победил узбекистанца Нодирбека Шавкатова со счётом 3: 0. В решающем поединке он встретится с филиппинцем Жан-Клодом Саклагом. Еркингали Буркиталин в весе до 77 килограммов в traditional досрочно победил филиппинца Карлоса Альвареса и поборется за золото с представителем Бахрейна Мухаммадом Набиевым.

В плавании Ксения Игнатова финишировала восьмой на дистанциях 50 метров на спине и 200 метров комплексным плаванием. В квалификации на 200-метровке она установила новый рекорд Казахстана — 2 минуты 14,94 секунды. Глеб Коваленя занял седьмое место на дистанции 50 метров вольным стилем.

Успешно выступила мужская сборная Казахстана по настольному теннису, обыгравшая Лаос со счётом 3: 1. Команда выиграла все три групповых матча и вышла в плей-офф. Бадминтонисты завершили турнир после поражения от Японии — 0: 3.

Не удалось продолжить борьбу спортсменам Казахстана в ушу-саньда: Алина Шосова, Карим Иминжанов и Бексултан Коскенов не вышли в четвертьфинал. Женская сборная по водному поло уступила Японии — 10: 25, а волейбольная команда проиграла Китайскому Тайбэю в пяти партиях — 2: 3. 22 сентября волейболистки сыграют с Вьетнамом за седьмое место.