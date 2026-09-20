Говорят, женщина одной рукой качает колыбель, а другой — весь мир. В Актогайском районе Карагандинской области живёт женщина, которая одной рукой уверенно держит руль трактора, а другой — гриву скакуна. Ляйля Ерубаева — механизатор, наездница и многодетная мама. Вместе с мужем она уже 25 лет ведёт семейное хозяйство и воспитывает девятерых детей.

В эту сферу она пришла не случайно. С техникой Ляйля знакома с детства. Впервые села за руль трактора в 11 лет. С тех пор он стал её надёжным помощником в хозяйстве.

«Я с детства рядом с техникой, мой брат тоже иногда помогал. В основном он подготавливал трактор для меня так, чтобы было удобно, чтобы я могла дотянуться до всех необходимых рычагов. Когда я только начала водить, некоторые меня ругали, говорили: «Девочка трактор водит, она что, уроки не учит?». Кто-то давил, кто-то осуждал. Но, несмотря на всё это, я делала то, что хотела, и продолжала заниматься своим делом», — говорит механизатор Ляйля Ерубаева.

У Ляйли и её супруга Азамата — собственное семейное хозяйство. Уже четверть века они вместе занимаются сельским трудом. Здесь нет дел, которые принято делить на мужские и женские. К примеру, за откормом скота Ляйля следит сама: несколько раз в день привозит корм и носит воду из реки.

Летом работы особенно много. В поле Ляйля проводит часы — пашет землю, заготавливает сено. В этом году уже успела скосить несколько тонн. Теперь предстоит перевезти заготовленное сено в село.

«Даже когда отправляемся косить сено, вся необходимая техника у нас есть. Косим траву, отвозим её на сенокос. У нас есть погрузчик, есть дорожная техника. Сын работает на кране, муж — за рулём, а я занимаюсь покосом. Затем, когда вечером возвращаемся, всё это сами забираем и увозим на погрузку», — говорит она.

Ляйля — мама девятерых детей. Любовь к технике она передаёт и своим детям. Сейчас учит дочерей управлять трактором, чтобы они с детства не боялись сельской работы.

«Сейчас такое время, что работы в ауле практически нет, поэтому всё делаем вместе. Вместе трудимся. Если что-то нужно сделать в хозяйстве, дети сами берутся за работу, своими руками всё делают, сами знают, что и как нужно делать. Хорошо справляются. Я сама их так воспитываю — чтобы всё умели делать своими руками», — говорит супруг Ляйли Азамат Ерубаев.

Если у мужа нет времени, Ляйля сама выгоняет скот на пастбище и следит за стадом. Говорит, степь даёт ей ощущение свободы, а свежий воздух и тишина помогают отвлечься от повседневных забот. Ни летняя жара, ни осенний холод работе не мешают. Главное — чтобы под седлом был хороший конь.

С лошадьми Ляйля тоже с детства. В родном селе её знают как настоящую наездницу. Она умеет укрощать норовистых лошадей и знает, как правильно подготовить скакуна к дороге.

«Иногда бывает, что рядом нет мужа. Тогда садишься на коня и отправляешься в путь. На лошади, когда скачешь верхом, словно соревнуешься с ветром. При этом чувствуешь себя совершенно свободно. Когда находишься в степи, можешь выплеснуть всё, что накопилось внутри», — говорит Ляйля Ерубаева.

По основной профессии Ляйля — учитель. Но однажды она выбрала сельскую жизнь. Говорит, здесь всё просто: то, что вырастил, станет и продуктом для семьи, и источником дохода.

«Эта любовь к технике у нас сформировалась, можно сказать, с детства. Моя дочь увлекается математикой, а сын — техникой. У нас в семье, получается, такое разделение: кто-то больше тянется к математике, а кто-то — к технике», — говорит она.

Односельчане называют её «мобильной женщиной». Ляйля легко осваивает любую современную технику. За покупками и необходимыми вещами в село ездит на мотоцикле. А зимой пересаживается на технику, которой нипочём ни снег, ни степные дороги.

«Это наше дело, и мы с мужем всё делаем сами. Будь то покос сена, стрижка овец, заготовка кормов — всё выполняем самостоятельно. У нас нет такого разделения на женскую и мужскую работу. Я сама могу и скот зарезать, и всё необходимое сделать. Мне нравится работать в поле, заниматься хозяйством. Люблю быть на природе и работать там», — говорит Ляйля Ерубаева.

Останавливаться Ляйля не собирается. Её главная задача — сохранить семейное дело и передать детям главное правило своей жизни: не бояться работы, любить родную землю и уметь отвечать за то, что тебе доверено.