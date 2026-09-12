В Астане прошёл Международный саммит социальных предпринимателей 2026 «Социальные инвестиции для устойчивого будущего». В нём приняли участие представители государства, бизнеса, международных организаций, эксперты и социальные предприниматели. Вице-министр национальной экономики Ерлан Сагнаев сообщил, что число субъектов социального предпринимательства в Казахстане за год выросло вдвое — до 1 776.

С 31 августа социальные предприниматели могут участвовать в программе «Іскер аймақ» без отраслевых ограничений. Им доступно субсидирование 50% номинальной ставки по кредитам до 200 млн ₸ сроком до трёх лет. Также предусмотрены гранты до 5 млн ₸, льготные помещения и нефинансовая поддержка.

Отдельно на саммите представили цифровой Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства на базе искусственного интеллекта. Он позволяет предпринимателям получать актуальные требования законодательства по своему виду деятельности из единого источника. В ближайшее время сервис планируют запустить и на портале eGov Business.

Для дальнейшего развития социального предпринимательства при Министерстве национальной экономики создана рабочая группа с участием госорганов, НПП «Атамекен», профильных организаций и экспертов. Она займётся совершенствованием правоприменительной практики, критериев включения в реестр и подготовкой изменений в Предпринимательский кодекс и действующие меры поддержки.

В международной сессии саммита участвовали представители ООН, ПРООН, Всемирного банка, ЕБРР, посольств Канады и Японии и других организаций. Социальным предпринимателям также представили финансовые, образовательные и консультационные инструменты поддержки.

В рамках Best Social Entrepreneur 2026 Awards награды получили предприниматели в сферах инноваций, инклюзии, экологии и образования. Специальную номинацию «За значительный социальный импакт» присудили Ирине Ким из Академии танца и спорта ISTINA. Ещё 10 социальных предпринимателей получили благодарственные письма Министерства национальной экономики за вклад в развитие отрасли.