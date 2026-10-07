В Казахстане предложили установить единый максимальный срок ожидания плановой консультации профильного врача и диагностических исследований. Но проверка KZ24.NEWS показала, что действующее регулирование сложнее, чем следует из депутатского запроса: в актуальных документах одновременно фигурируют 15 рабочих дней и до 60 календарных дней, а в самом запросе прозвучала ещё и цифра 10 дней.

С инициативой 7 октября выступил депутат Курултая Арман Жансенгиров, обратившийся к министру здравоохранения Акмарал Альназаровой. За первое полугодие 2026 года, по приведённым им данным, поступило 2 925 жалоб на доступность профильных специалистов, запись на приём и другие проблемы. Больше всего обращений было из Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областей, а также Астаны, сообщил BAQ.

Депутат заявил, что сейчас нет единого понятного для пациента предельного срока: по его словам, в правилах мониторинга ФСМС фигурируют 10 дней, в разъяснениях фонда — 15 рабочих дней, а в приказе Минздрава конкретный срок отсутствует. Однако действующие редакции нормативных документов, которые проверил KZ24.NEWS, показывают несколько иную картину.

В действующих документах KZ24.NEWS нашёл 15 рабочих и 60 календарных дней

В актуальном Едином классификаторе дефектов и нарушений, который применяется при мониторинге качества и объёма медицинской помощи, отдельным пунктом указана «длительность ожидания услуг более 15 рабочих дней». Именно такая формулировка содержится сейчас в классификаторе Фонда.

При этом приказ Минздрава № ҚР ДСМ-37, регулирующий оказание специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, тоже содержит конкретную цифру. Согласно пункту 17, при плановой помощи на вторичном и третичном уровнях ожидание запланированного приёма не должно превышать 60 календарных дней. Это следует из действующей редакции приказа № 37.

Эти две нормы имеют разное назначение: 15 рабочих дней фигурируют в классификаторе мониторинга медицинских услуг, а 60 календарных дней — непосредственно в порядке организации плановой специализированной амбулаторной помощи. Поэтому простое сравнение цифр не означает автоматически юридического противоречия, но для пациента такая система действительно выглядит неоднозначно.

При этом KZ24.NEWS не нашёл в актуальной редакции правил мониторинга указанного депутатом срока в 10 дней. Такая цифра встречалась в предыдущих редакциях нормативных документов. Неясно также, почему в запросе говорится об отсутствии конкретного срока в приказе Минздрава, поскольку действующая редакция содержит предел в 60 календарных дней.

Для детей и пациентов с подозрением на рак предлагают отдельные сроки

Жансенгиров предлагает закрепить единый максимальный срок ожидания плановой консультативно-диагностической помощи. Для детей и пациентов с подозрением на онкологическое заболевание срок предлагается сделать короче.

Ещё одна идея — автоматизированно контролировать доступность записи. Если нужного специалиста или исследования нет в установленный срок, пациента предлагается автоматически направлять в другую медицинскую организацию, которая может оказать услугу.

Депутат также предлагает публиковать данные о фактическом времени ожидания по регионам, пересмотреть нормативы кадровой обеспеченности и тарифы, отказаться от формального ограничения количества одновременно выдаваемых направлений там, где пациенту по клиническим показаниям требуется несколько специалистов.

Отдельно предлагается расширить способы прямой записи к профильным врачам. Сейчас часть возможностей завязана на мобильные приложения, что, по мнению автора запроса, создаёт проблемы для пожилых людей и жителей сельской местности. Среди альтернатив названы регистратуры и call-центры.

Минздрав уже начал отдельно проверять реальную доступность записи

Проблема очередей к специалистам уже стала предметом отдельного контроля. С октября Минздрав намерен каждые две недели проверять не только наличие опубликованного расписания, но и то, может ли пациент фактически самостоятельно записаться на свободное время. Об этом в сентябре писал KZ24.NEWS.

Сам Минздрав ранее сообщал, что доля самостоятельной записи к профильным специалистам достигла 66,1%, а среднее ожидание врача общей практики сократилось с пяти-семи до одного-трёх дней. При этом расписание врачей должно быть доступно минимум на 60 календарных дней вперёд.

Предложение Жансенгирова пока остаётся депутатской инициативой. Новый единый срок ожидания врача не введён. Ответа Минздрава и изменений в нормативных актах на момент публикации нет.