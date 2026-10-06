Первый визит султана Омана в Казахстан может открыть новый этап экономического сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид провели переговоры в Астане. Первый государственный визит султана Омана в Казахстан стороны рассматривают как возможность вывести двусторонние отношения на новый уровень, передаёт агентство KZ24news.

Нефть, инвестиции и новые проекты

Одним из практических результатов визита стало соглашение, связанное с нефтяным месторождением Дунга. Касым-Жомарт Токаев назвал его примером готовности двух стран расширять совместные проекты.

Для Казахстана Оман может быть интересен как партнёр на Ближнем Востоке. Маскат, в свою очередь, получает возможность укрепить экономические связи с крупнейшей экономикой Центральной Азии и расширить присутствие в регионе.

Главы государств также ожидают подписания ряда соглашений и меморандумов. Они должны охватить экономическую, политическую и культурно-гуманитарную сферы.

Больше прямых рейсов и туристов

Отдельное направление сотрудничества — авиасообщение. Токаев отметил, что запуск дополнительных прямых коммерческих рейсов между Казахстаном и Оманом может увеличить число туристических поездок.

Для граждан двух стран это означает более простой доступ к туристическим направлениям. Казахстан может стать привлекательнее для оманских туристов, а прямое сообщение упростит поездки казахстанцев в Маскат и другие города Омана.

Почему визит важен для Казахстана

Дипломатические отношения Казахстана и Омана существуют уже три десятилетия, однако потенциал экономических связей пока значительно шире достигнутого уровня.

Первый визит султана Омана в Казахстан на высшем уровне создаёт политическую основу для новых договорённостей. Теперь ключевым вопросом станет их практическая реализация — рост торговли, запуск совместных проектов, привлечение инвестиций и развитие транспортных и туристических связей.

Таким образом, визит султана Хайсама бен Тарика Аль Саида важен не только как дипломатическое событие. Для Казахстана он может стать точкой расширения сотрудничества с Оманом и выхода на новые рынки Ближнего Востока.