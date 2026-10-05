Тимур Турлов о новом этапе Freedom SuperApp: как ИИ будет менять работу с клиентами

Еще несколько лет назад банковское приложение было для большинства пользователей инструментом для платежей, переводов и управления счетами. Сегодня эта модель быстро меняется. Freedom SuperApp объединяет банковские продукты с инвестициями, страхованием, путешествиями, покупками, телекоммуникационными и государственными услугами. В сентябре 2026 года аудитория приложения достигла 6 млн пользователей, а количество доступных сервисов превысило 20.

Для Тимура Турлова, CEO и мажоритарного акционера Freedom Holding Corp., следующий вопрос связан уже не столько с расширением каталога, сколько с тем, как сделать работу с ним понятнее. Одним из инструментов должен стать искусственный интеллект.

От каталога услуг к персональному помощнику

Большая цифровая платформа создает парадокс: чем больше возможностей появляется внутри одного приложения, тем сложнее пользователю самостоятельно ориентироваться в них. Freedom пытается решить эту проблему с помощью персонализации.

В компании рассчитывают, что в будущем человеку не придется отдельно искать инвестиционный продукт, страховой полис или подходящий вариант для поездки. Пользователь сможет описать задачу обычным языком, после чего ИИ предложит подходящие решения.

Тимур Турлов ранее говорил, что такой подход должен учитывать конкретные потребности человека. Среди потенциальных сценариев он называл инвестиции, страхование, электронную коммерцию, авиабилеты, гостиницы и визовые услуги.

Для SuperApp это означает переход от набора отдельных функций к более связанной системе. Если человеку требуется поездка, например, приложение потенциально сможет помочь не только найти билет, но и подобрать гостиницу и другие необходимые услуги.

ИИ уже используется внутри Freedom

Переход к такому формату не начинается с нуля. В отчетности Freedom Holding за 2026 год компания описывает использование predictive AI-моделей в работе с клиентскими данными. Они применяются для персонализации продуктов и услуг, определения кредитных лимитов, ранжирования дополнительных предложений, а также проверки платежей на мошенничество и санкционные риски.

Цифровая инфраструктура SuperApp связана почти со 100 государственными и коммерческими источниками данных. За счет этого часть информации можно получать автоматически. Например, при оформлении финансовых продуктов клиенту не всегда приходится заново вводить сведения, которые уже доступны системе.

По словам Тимура Турлова, искусственный интеллект уже помогает самой компании быстрее работать с информацией:

«Все управление стало намного эффективнее, потому что мы можем задавать искусственному интеллекту любые вопросы касательно эффективности процессов, касательно каких-то показателей. И так как искусственный интеллект соединен с нашей базой данных, он дает очень хорошие ответы», – сказал Тимур Турлов.

Этот опыт внутри компании становится основой для дальнейшего развития клиентских решений. Разница между внутренним помощником и будущим агентом заключается в масштабе задач: сотруднику достаточно получить нужную информацию, тогда как клиентский ИИ должен будет понять запрос, выбрать подходящий сервис и помочь выполнить последовательность действий.

Первые сценарии появляются и для бизнеса

Параллельно Freedom Тимура Турлова развивает ИИ-инструменты для предпринимателей. В мобильном приложении Freedom Business уже работает AI-ассистент. С его помощью пользователи могут выполнять банковские операции и получать необходимую информацию с использованием голосовых команд. В приложении также доступен ChatGPT-5.

Такой формат показывает, как компания постепенно переносит ИИ из отдельного цифрового инструмента в повседневные процессы. Для пользователя технология остается практически незаметной: ему не нужно разбираться в устройстве системы, достаточно сформулировать задачу.

Для агента нужна отдельная инфраструктура

Развитие подобных сервисов требует не только программных решений, но и вычислительных мощностей. В 2026 году Freedom Holding и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана объявили о планах создания Sovereign AI Hub на базе инфраструктуры NVIDIA.

Предполагаемый объем проекта составляет $2 млрд, а площадка в Казахстане должна располагать доступной мощностью 100 МВт. Проект также предусматривает создание AI Academy и исследовательской лаборатории для подготовки специалистов.

Для Freedom эта инфраструктура может стать технологической основой новых продуктов. Сам Тимур Турлов говорил, что полноценного ИИ-агента невозможно качественно создать за несколько дней: системе требуется время, чтобы научиться работать с большим количеством задач и сервисов.