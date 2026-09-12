В ТРЦ «Хан Шатыр» в Астане развернулась масштабная площадка правовой поддержки: в рамках инициатив «Народный юрист», «Правовая аптека» и общего проекта «Закон и порядок» горожане и гости столицы смогли бесплатно получить квалифицированные юридические консультации.

На одной площадке объединились представители госорганов, адвокатуры и юридического сообщества — такой формат позволил посетителям оперативно разобраться в сложных правовых вопросах. Специалисты не просто давали ответы, а пошагово объясняли, как действовать в той или иной ситуации: куда обращаться, какие документы подготовить и какими правовыми механизмами можно воспользоваться.

Особое внимание уделялось случаям, где промедление могло обернуться серьёзными последствиями, — юристы помогали сориентироваться и выстроить правильную стратегию действий. По данным организаторов, в акции приняли участие порядка 20 профильных организаций.

Как рассказала заместитель акима района Нура Алия Абсеметова, подобные правовые площадки регулярно организуют не только в крупных торговых центрах, но и в жилых комплексах, учебных заведениях и других общественных местах. По её словам, принцип «Закона и порядка» выходит за рамки ответственности за правонарушения: он включает в себя и осознанную гражданскую позицию, и уважение к правовым и этическим нормам в обществе.

Для жителей города такой формат — удобная альтернатива обращению в госорганы или частные юридические фирмы: помощь можно получить здесь и сейчас, без лишних формальностей. Одна из посетительниц, Айгуль Гулькяева, поделилась, что наконец смогла прояснить вопрос, который долго оставался для неё нерешённым.

Организаторы подчёркивают: главная цель акций — не просто решить частные проблемы, а повысить общий уровень правовой грамотности, чтобы люди знали, как защитить свои права и на какую поддержку могут рассчитывать.