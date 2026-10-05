Казахстанские подростки младше 16 лет в случае принятия новых ограничений могут потерять доступ не только к новым, но и к уже существующим аккаунтам в социальных сетях. В переходный период власти теперь рассматривают временную приостановку таких учётных записей.

Об этом премьер-министр Олжас Бектенов сообщил в официальном ответе Курултаю. Правительство уже подготовило законодательные поправки, регулирующие регистрацию пользователей младше 16 лет на онлайн-платформах. Сейчас документ находится на рассмотрении Курултая и ещё не вступил в силу.

После принятия закона должны появиться отдельные правила проверки возраста. Их будут разрабатывать Министерство культуры и информации и профильное цифровое ведомство совместно с представителями онлайн-платформ. Поэтому пока нельзя утверждать, что Instagram, TikTok, YouTube или другие сервисы уже начнут блокировать аккаунты казахстанских детей.

Ещё в феврале власти обещали старые аккаунты не трогать

Нынешняя позиция заметно отличается от той, которую Министерство культуры и информации озвучивало в начале года. 6 февраля вице-министр Евгений Кочетов прямо говорил Минкультуры, что ограничения не будут распространяться на уже зарегистрированные аккаунты и затронут только создание новых.

В августе эта схема всё ещё фигурировала публично: предполагалось ограничить регистрацию пользователей младше 16 лет и возложить проверку возраста непосредственно на онлайн-платформы.

Теперь в ответе премьер-министра появился другой вариант. Для введения новых требований предусмотрят переходный период, в течение которого рассматривается временная приостановка действующих аккаунтов пользователей младше 16 лет.

Приостановка при этом не равна удалению аккаунта. Пока не определено, сколько она будет длиться, сможет ли пользователь сохранить фотографии и другой контент, что произойдёт после достижения 16 лет и каким образом можно будет оспорить ошибочное определение возраста. Эти детали должны появиться в подзаконных правилах.

Как будут узнавать реальный возраст ребёнка

Правительство указывает, что при разработке системы могут учитывать уже существующие механизмы платформ, идентификацию с помощью искусственного интеллекта, просматриваемый контент и активность пользователя.

Meta, например, уже объясняет Meta, что использует ИИ для поиска аккаунтов, владельцы которых могут быть моложе указанного возраста. Система анализирует контекст профиля — публикации о днях рождения, упоминания школьных классов и визуальные признаки на фото и видео. Если платформа считает пользователя слишком молодым, она может потребовать подтверждение возраста.

В сообщениях о казахстанском законопроекте также упоминается AgeKey. Однако называть его просто «технологией Meta» не совсем точно. AgeKey развивается в рамках OpenAge Initiative и представляет собой инструмент, позволяющий подтвердить достижение определённого возраста без передачи сайту имени или даты рождения. Как объясняет AgeKey, сервис получает по сути ответ «да/нет» на вопрос о соответствии возрастному порогу. Meta публично поддерживает этот подход и участвует в экосистеме возрастной верификации.

Окончательный механизм ещё могут изменить

Сам запрет пока не действует. Законодательные поправки находятся на рассмотрении, после чего ещё потребуется принять правила их технического исполнения.

Это особенно важно для родителей и подростков: из нынешнего ответа пока нельзя сделать вывод, что все аккаунты пользователей младше 16 лет автоматически исчезнут в один день. Правительство говорит о переходном периоде и временном приостановлении, а конкретный механизм власти намерены дополнительно обсуждать с онлайн-платформами.

KZ24.NEWS ещё 10 сентября писал KZ24.NEWS о депутатском запросе с требованием определить, как проверять возраст детей и пресекать создание фиктивных аккаунтов для обхода будущих ограничений. Новый ответ правительства впервые конкретизирует возможную судьбу уже действующих профилей.