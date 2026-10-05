Одна безналичная поездка на автобусе в Астане может подорожать сразу на 40 ₸ — со 110 до 150 ₸. Столичный акимат предложил ввести новый тариф с 1 декабря 2026 года, однако на момент проверки это ещё не утверждённая стоимость: действующий нормативный акт по-прежнему устанавливает тариф 110 ₸.

Предложение 5 октября опубликовал акимат. В самом сообщении используется формулировка «предлагается установить стоимость проезда», хотя заголовок официального релиза сформулирован как «Об утверждении тарифа в размере 150 тенге». Поэтому говорить, что проезд уже подорожал, пока преждевременно.

Рост со 110 до 150 ₸ составляет 40 ₸, или 36,4%, по расчётам KZ24.NEWS. Для пассажира, который совершает по две платные поездки в 22 рабочих дня месяца, дополнительные расходы составят 1760 ₸ в месяц. При двух поездках ежедневно в течение 30 дней — уже 2400 ₸.

Действующий тариф пока остаётся 110 ₸

Последнее найденное KZ24.NEWS действующее постановление акимата о дифференцированных тарифах было принято 16 июля 2024 года. Оно устанавливает 110 ₸ за обычную городскую поездку при безналичной оплате. При оплате наличными в документе указаны 220 ₸, для экспрессных маршрутов — 250 ₸ безналично и 350 ₸ наличными.

Нового опубликованного нормативного акта, который уже устанавливал бы обычный безналичный тариф в размере 150 ₸ с 1 декабря, на момент проверки в правовых базах обнаружить не удалось. Не опубликовано и отдельного решения, из которого следовало бы, как одновременно изменятся тарифы при оплате наличными, на экспрессных и пригородных маршрутах.

Это важное отличие нынешней новости от уже принятого решения: пока власти официально объявили именно предложение и желаемую дату его введения.

Дизель подорожал со 107 до 329 ₸ за литр

Акимат объясняет необходимость пересмотра тарифа ростом расходов перевозчиков. По его данным, в 2014 году дизельное топливо стоило около 107 ₸ за литр, сейчас — 329 ₸. Это более чем трёхкратный рост.

Сильно увеличились и расходы на водителей. Если в 2014 году их средняя зарплата составляла 100–150 тыс. ₸, то сейчас она начинается примерно от 700 000 ₸ в зависимости от класса автобуса и режима работы. Власти также указывают на подорожание запчастей, шин, аккумуляторов, ремонта и самого подвижного состава.

За последние три года перевозчики приобрели 1127 новых автобусов. При этом акимат утверждает, что рассчитанная по действующей методике средняя стоимость одной поездки в 2026 году уже значительно превышает нынешний пассажирский тариф. Конкретную расчётную себестоимость одной поездки в сообщении не раскрыли.

По данным акимата, базовый тариф 90 ₸ был установлен ещё в 2014 году и за последующие 12 лет пересматривался только один раз — до нынешних 110 ₸.

Льготный проезд менять не предлагают. Бесплатными поездками продолжат пользоваться предусмотренные городскими правилами категории, включая пенсионеров, многодетные семьи, людей с инвалидностью. Для детей до 18 лет, которые учатся в Астане, бесплатный проезд действует с марта 2020 года.