Казахстан завершил 2025/26 маркетинговый год рекордным экспортом пшеницы, однако одновременно существенно увеличил её импорт из России. Такая динамика показывает, что рост внешних поставок не означает снижения потребности внутреннего рынка в импортном зерне, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на ТГ-канал руководителя комитета аналитики Зернового союза Евгения Карабанова.

С сентября 2025 года по август 2026 года Казахстан экспортировал 8,87 млн тонн мягкой и твёрдой пшеницы. Объём вырос на 16,2% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом и стал максимальным за всю историю наблюдений, по оценке Зернового союза Казахстана.

При этом импорт российской пшеницы за тот же период достиг 2,09 млн тонн. Это в 4,2 раза больше показателя 2024/25 маркетингового года.

Почему Казахстан одновременно экспортирует и импортирует пшеницу

а первый взгляд рост экспорта и импорта одного и того же вида зерна может выглядеть противоречиво. Однако показатели отражают разные процессы на рынке.

Казахстанская пшеница в основном направляется на внешние рынки. В 2025/26 маркетинговом году страны Центральной Азии закупили почти 7 млн тонн, или 78, 7% всего казахстанского экспорта.

Крупнейшим покупателем стал Узбекистан. На его долю пришлось 60,8% всего экспортированного Казахстаном зерна. Поставки в эту страну выросли на 42%.

Одновременно российское зерно может использоваться для покрытия внутреннего спроса, в том числе в регионах, где его поставки экономически выгоднее с учётом расстояния и логистики.

Таким образом, сам факт импорта не означает, что Казахстану не хватает собственной пшеницы для экспорта. Для рынка важны не только общий объём производства, но и география выращивания, качество зерна, цены и стоимость доставки.

Казахстан усиливает позиции на рынках Центральной Азии

Рекордный показатель экспорта сформировался прежде всего за счёт традиционных направлений.

В Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан в 2025/26 маркетинговом году было поставлено 6,98 млн тонн пшеницы против 5,39 млн тонн годом ранее.

Рост экспорта обеспечили прежде всего традиционные рынки Центральной Азии. При этом Казахстан постепенно расширяет географию поставок и выходит на новые направления.

Заметно вырос спрос со стороны Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. Одновременно казахстанское зерно стало активнее поставляться в страны за пределами региона — в том числе в Турцию, Иран и ряд европейских государств.

В течение года появились и новые направления для экспорта. Казахстан впервые за рассматриваемый период отправил пшеницу во Францию и Тунис.

При этом не все рынки показали рост. Поставки в Китай и ряд других стран сократились, что отражает изменение структуры внешнего спроса на казахстанское зерно.

Таким образом, экспортная география Казахстана становится шире, однако основным рынком сбыта по-прежнему остаётся Центральная Азия.

Что показывает рекордный экспорт

Главная особенность прошедшего маркетингового года заключается не только в рекордном объёме вывоза. Казахстан одновременно укрепил позиции на основном рынке сбыта —в Центральной Азии —и нарастил поставки по отдельным дальним направлениям.

При этом увеличение импорта из России показывает, что внутренний рынок Казахстана продолжает испытывать самостоятельный спрос на зерно, несмотря на рекордные объёмы экспорта.

По оценке Зернового союза Казахстана, высокий спрос на казахстанскую пшеницу сохранялся в течение всего маркетингового года.

В августе экспорт особенно ускорился на фоне ранней уборки нового урожая и низких запасов у импортёров.В результате Казахстан завершил 2025/26 маркетинговый год одновременно с двумя заметными показателями — историческим максимумом экспорта пшеницы и многократным ростом её импорта из России.