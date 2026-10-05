Средняя задолженность на одного заёмщика в Казахстане продолжает расти быстрее номинальных доходов населения. Одновременно отношение расходов на обслуживание долга к располагаемому доходу домохозяйств к концу первого полугодия 2026 года превысило 6% — ранее показатель находился примерно на уровне 4%.

Свежие данные 5 октября озвучил начальник управления анализа рынка финансовых и реальных активов департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка Талгат Жаркынбай во время презентации отчёта о финансовой стабильности Казахстана за 2025 год. Само мероприятие заранее анонсировал НБК. О новых показателях с презентации сообщил Informburo.

Изменение с 4% до более чем 6% означает, что относительное значение показателя выросло более чем наполовину, по расчётам KZ24.NEWS. Это не означает, что ежемесячный платёж каждого заёмщика увеличился на 50%: речь идёт именно об отношении расходов на обслуживание долгов к располагаемому доходу домохозяйств.

Долги растут быстрее доходов уже не первый год

Сам тренд появился не сейчас. В предыдущем отчёте НБК регулятор отмечал, что с середины 2023 года средняя сумма займа на заёмщика увеличивается быстрее номинальной зарплаты и номинальных доходов населения. Тогда же Национальный банк предупреждал, что без устойчивого роста реальных доходов такая ситуация создаёт дополнительные риски для домохозяйств.

Новая презентация показывает, что разрыв сохранился. По словам Жаркынбая, в 2025 году реальные денежные доходы населения сокращались. В первом квартале 2026 года ситуация улучшилась лишь незначительно: официальная статистика показывает, что реальные доходы выросли всего на 0,1% к тому же периоду прошлого года. Среднедушевой номинальный доход составил 252 619 ₸ в месяц, следует из данных БНС.

При этом у ситуации есть необычная обратная сторона: склонность населения к сбережению в 2026 году превысила 20%. То есть казахстанцы одновременно больше сберегают и несут растущую долговую нагрузку. В отчёте за 2024 год Нацбанк уже обращал внимание на такое сочетание и связывал его в том числе с возможностью переносить часть текущих расходов на будущие периоды за счёт займов.

Перед банками казахстанцы уже должны 26,1 трлн ₸

Масштаб кредитования виден и по банковской статистике. На 1 августа 2026 года портфель займов населению достиг 26,1 трлн ₸ и с начала года вырос на 5,5%, следует из данных Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Из этой суммы 17,4 трлн ₸ приходилось на потребительские займы, ещё 7,6 трлн ₸ — на ипотеку. То есть примерно две трети банковской задолженности физлиц составляют потребительские кредиты. Об этом соотношении и росте ставки по потребительским займам до 22,5% KZ24.NEWS писал ранее.

При этом рост долгов пока не сопровождается таким же ростом тяжёлой просрочки. На 1 августа доля кредитов населения с задержкой платежей более 90 дней составляла 4,7%, или около 1,2 трлн ₸, и за месяц даже немного снизилась. Поэтому главный свежий сигнал Нацбанка сейчас не в резком всплеске неплатежей, а в другом: средний долг продолжает увеличиваться быстрее доходов, а на его обслуживание приходится всё большая часть располагаемых денег домохозяйств.