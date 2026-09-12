Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов поручил усилить работу Туркестанского филиала Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология». Во время рабочей поездки в Туркестанскую область министр посетил филиал, где ознакомился с его лабораториями, материально-технической базой и работой специалистов.

Предприятие изучает мелиоративное состояние орошаемых земель, проводит почвенно-мелиоративные исследования и лабораторный анализ поверхностных, подземных и коллекторно-дренажных вод. Также специалисты осуществляют гидрологический контроль за оросительными и коллекторно-дренажными водами.

По итогам встречи Нуржигитов поручил разработать дорожную карту развития филиала. В документе должны быть предусмотрены меры по укреплению кадрового и научного потенциала, а также модернизации материально-технической базы.

Руководителям РГП «Казводхоз» и бассейновых инспекций министр поручил обеспечить выполнение рекомендаций, содержащихся в отчётах филиала и направленных на улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель.

Отметим, что «Национальная гидрогеологическая служба была воссоздана по поручению Главы государства. Президент неоднократно отмечал, что подземные воды являются важным для страны ресурсом. Изучение и освоение подземных месторождений — одно из приоритетных направлений государственной водной политики», — отметил Нуржигитов.