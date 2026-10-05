Прокуратура Алматы прекратила досудебное расследование, связанное со строительством недостроенной селезадерживающей плотины на реке Аксай. Основание прекращения производства публично не раскрыто. О решении стало известно из письменного ответа первого заместителя прокурора Алматы Саната Талканбаева на официальный запрос редакции Kursiv.

Как сообщил Kursiv, Талканбаев подтвердил прекращение расследования, однако указал, что подробности досудебного производства разглашению не подлежат. Отдельного публичного сообщения прокуратуры с основанием принятого процессуального решения KZ24.NEWS на момент проверки не обнаружил.

История особенно примечательна на фоне документов о самом строительстве. Портал государственных закупок показывает, что первоначальная сумма договора «Казселезащиты» с ТОО Tolagai-2050 составляла 17 105 760 000 ₸. Затем она выросла более чем на 5 млрд ₸.

Контракт вырос с 17,1 до 22,18 млрд ₸

Основной договор №207 был заключён 25 ноября 2020 года. В госзакупках его первоначальная итоговая сумма указана как 17,10576 млрд ₸.

29 декабря 2021 года стороны подписали дополнительное соглашение, основанием для которого было указано увеличение суммы при изменении проектно-сметной документации. После него стоимость договора достигла 22 178 170 073 ₸. То есть контракт увеличился примерно на 5,07 млрд ₸, или на 29,7%, по расчётам KZ24.NEWS.

Последняя версия данных портала фиксирует фактическую сумму по договору в размере 19 458 723 715,33 ₸. Сам контракт имеет статус «расторгнут в одностороннем порядке». Правительство в официальном ответе депутатам указывало, что заказчик расторг договор с Tolagai-2050 13 сентября 2023 года.

При этом сроки объекта неоднократно сдвигались. В апреле 2023 года МЧС обещало завершить Аксайскую плотину в том же году. В документах госзакупок срок исполнения впоследствии продлевался, а в дополнительном соглашении от июля 2023 года фигурировала уже дата 31 декабря 2024 года. До ввода объекта в эксплуатацию дело так и не дошло.

Уголовное расследование официально началось весной 2024 года

Сам факт уголовного производства подтверждался не только публикациями СМИ. В ответе правительства депутатам от 18 мая 2024 года говорилось, что Департамент экономических расследований Алматы 6 апреля начал досудебное расследование по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса.

Позднее материалы дела были переданы из АФМ в прокуратуру Алматы. Теперь, согласно полученному Kursiv ответу прокуратуры, производство прекращено. Какое именно основание из УПК применено, кто имел процессуальный статус по делу и были ли окончательно сняты претензии к конкретным лицам, из доступного ответа установить нельзя.

Поэтому некорректно писать, что «17 млрд ₸ похитили», что участников дела «простили» или что прекращение расследования означает отсутствие нарушений при строительстве. Опубликованной информации для таких выводов нет.

На завершение плотины теперь требуется ещё около 5,2 млрд ₸

Сам объект между тем остаётся недостроенным. В июле 2026 года «Казселезащита» в ответе на запрос сообщила «Власти», что плотина находится в состоянии консервации. Договоры с подрядчиком, техническим и авторским надзором расторгнуты.

Для продолжения работ требуется корректировка проекта. Разрешение на неё ведомство получило 26 мая, после чего была подана бюджетная заявка на корректировку и прохождение государственной экспертизы. По имевшейся у «Казселезащиты» оценке, завершение объекта потребует ещё около 5,2 млрд ₸.

Значение сооружения не сводится к строительному спору. Аксайская плотина проектировалась для защиты от селевых потоков Наурызбайского района Алматы и прилегающей территории Алматинской области. В июле 2026 года из-за опасной гидрологической обстановки вдоль реки Аксай даже готовили превентивную эвакуацию жителей, хотя позднее ДЧС сообщил, что фактически эвакуация не потребовалась и непосредственной угрозы уже не было.

Селевая обстановка в бассейне остаётся предметом постоянного мониторинга. В сентябре специалисты продолжали отводить воду из моренного озера №9 Аксай — об итогах сезона ранее писал KZ24.NEWS.

Таким образом, уголовное расследование по истории строительства прекращено, но сама инфраструктурная проблема не закрыта: плотина остаётся законсервированной, первоначальный контракт вырос с 17,1 до 22,18 млрд ₸, портал госзакупок фиксирует 19,46 млрд ₸ фактической суммы договора, а для завершения объекта требуется новый проект и дополнительное финансирование.