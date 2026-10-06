Крупные инфраструктурные проекты Центральной Азии постепенно меняют требования к поставщикам материалов. Заказчикам нужны не только большие объёмы металла, но и решения, позволяющие сокращать материалоёмкость, учитывать сложные условия строительства и контролировать стоимость проектов. Один из примеров такого подхода можно увидеть в решениях «Северстали», представленных на KIOGE 2026, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Северсталь.

Компания делает акцент на комплексном сопровождении проектов — от подбора материала и инженерных расчётов до поставки готовой продукции. Такой формат особенно востребован в нефтегазовом секторе, строительстве транспортной инфраструктуры и гидротехнических объектах.

Меньше металла — ниже затраты на строительство

Один из примеров — холодногнутые шпунты Grani для гражданского, дорожного и гидротехнического строительства. За счёт конструкции с равномерной толщиной профиля и увеличенной рабочей шириной расход металла может быть снижен до 30% по сравнению с традиционными горячекатаными аналогами при сохранении требуемой несущей способности.

Это позволяет рассматривать металлоёмкость как один из факторов оптимизации стоимости крупных строительных проектов. Разработка также включена в реестр наилучших доступных технологий.

Для Казахстана такой подход может иметь значение на фоне развития транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры, где стоимость материалов является одной из заметных составляющих бюджета строительства.

Решения адаптируют под условия конкретного проекта

В нефтегазовом секторе компания предлагает не только стандартный металлопрокат, но и специализированные решения для эксплуатации в сложных условиях.

В частности, трубы большого диаметра Deformax рассчитаны на повышенную деформационную способность и могут применяться на участках со сложными грунтами и в районах с повышенной сейсмической активностью. Также «Северсталь» предлагает коррозионностойкие трубы Cordis и продукцию с защитным покрытием «Кольчуга».

Компания поставляет и материалы для производства труб нефтегазового сортамента, резервуаров, морских платформ и других объектов. Для буровой отрасли «Северсталь-метиз» производит специализированные талевые канаты с повышенной прочностью и устойчивостью к истиранию.

Таким образом, речь идёт о переходе от поставки отдельных видов металла к подбору решений под конкретные эксплуатационные условия.

Инженерия становится частью поставки

Отдельное направление — работа Центра «Северсталь Инжиниринг». Его специалисты сопровождают проекты на разных этапах: от предварительных исследований и разработки технических решений до вывода новых продуктов на рынок.

Для заказчика это меняет саму модель взаимодействия с поставщиком. Вместо самостоятельного выбора металлопроката компания получает возможность привлечь производителя к решению технической задачи — например, определить конструкцию, подобрать материал или снизить металлоёмкость объекта.

Для Казахстана, где одновременно развиваются нефтегазохимия, транспортная инфраструктура и новые производственные мощности, такой подход становится особенно актуальным. Чем сложнее проект, тем больше значение имеют не только характеристики самого материала, но и его соответствие условиям эксплуатации и технологии строительства.

По словам директора по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами «Северстали» Дмитрия Горошкова, Казахстан остаётся одним из ключевых рынков компании в СНГ. «Северсталь» рассчитывает использовать накопленный в регионе опыт для долгосрочной работы с местными заказчиками.

KIOGE 2026 в этом контексте стала площадкой не столько для демонстрации отдельных видов металлопроката, сколько для презентации модели, в которой производитель участвует в проекте на более ранних этапах — от инженерной задачи до готового решения.