Классический рецепт бешбармака простой: крупные куски мяса на кости варят два-три часа, а потом в том же бульоне варят тонкие листы теста. На 10–12 человек нужно 2 кг конины или баранины, полкило муки и два яйца. Бульон к столу подают отдельно, в пиалах.

Дома казахи называют это блюдо просто «ет», то есть мясо, а «бешбармак» переводят как «пять пальцев»: его едят руками. У подачи свои правила. Голову барана подают самому почётному гостю, язык отдают бойкому ребёнку, а жирную грудинку берегут для зятя.

Что такое бешбармак

Бешбармак — отварное мясо с тестом, одно из основных блюд казахской национальной кухни. Главных компонентов два: мясо и тесто, по-казахски жайма. К ним подают тузлук (тұздық): лук, припущенный в горячем бульоне с солью и перцем. Отдельно ставят сам бульон, сорпу.

Мясо берут баранье, говяжье или конское. Самым ценным казахи считали конину. Баранину ели в основном летом, а зимой бешбармак варили из конины, заготовленной на зиму: заготовка мяса к холодам называется соғым. К зимнему бешбармаку подают ещё құрт-көже — сухой солёный сыр курт, растворённый в горячем бульоне.

В конский бешбармак кладут не только мякоть. На блюдо идут кусок с тазовой костью (жанбас), позвонок из грудной части (ұзын омыртқа), жир из-под гривы (жал), засоленное мясо с жиром (жая), ребро с мясом и жиром (казы) и вывернутая жиром внутрь толстая кишка (карта). Добавляют и колбасу шужык, печень, требуху.

В казахской кухне бешбармак — главное блюдо гостевой трапезы. Его подают на широком деревянном блюде — табақ, и куски на нём раскладывают по статусу тех, кому блюдо подано.

Почему бешбармак так называется

Бешбармак значит «пять пальцев»: беш — пять, бармак — палец. В «Этимологическом словаре русского языка» Макса Фасмера бешбармак — «кушанье из баранины с мучной приправой». Слово отмечено там как восточнорусское, пришедшее из тюркских языков, с формами в турецком, татарском, крымскотатарском и казахском. Там же дано объяснение названия: кушанье едят пятернёй.

То же объяснение в 1832 году записал этнограф Алексей Левшин в «Описании киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей». Его слова приводит этнолог и лингвист-терминолог Серик Ергали:

«Известнейшее киргизское (казахское) кушанье, называемое бишбармак, готовится из мяса, мелко искрошенного и смешанного с кусочками сала. Биш — значит пять, а бармак — палец. Название, очень хорошо выражающее предмет, ибо бишбармак не едят иначе, как пятью пальцами».

Казахские филологи с этим названием спорят. Филолог Анар Фазылжанова объясняет, что в традиционной культуре блюдо называется просто «ет». Говорят «ет асайық» (сварим мясо), «еттің наны» (тесто к мясу), «еттің сорпасы» (бульон от мяса), и никто не скажет «бешбармақтың наны». По её словам, «бешбармак» чаще говорят казахи, которые долго жили в русскоязычной среде.

У Ергали свои доводы. «Пять» по-казахски — бес, а не беш. Бармақ в казахском — это большой палец, а палец вообще называется саусақ. По словарю К. Юдахина, на слух слово киргизское, а казахи произносят его «бесбармак».

Слово, считает Ергали, появилось во времена Российской империи, и Левшин описал вовсе не то блюдо: казахи не варили мясо мелко искрошенным, его готовили целыми кусками и либо подавали целиком, либо резали перед подачей.

На деле в Казахстане живут оба названия. Казахстанские энциклопедии дают их через запятую: бешбармақ, ет, нанмен ет (мясо с тестом). Дома чаще говорят «ет», а «бешбармак», как признаёт и Ергали, прочно вошёл в обиход и в меню казахстанских ресторанов.

Классический рецепт бешбармака: продукты

Классический бешбармак — это мясо, тесто, лук и соль, остальное вариации. Пропорции в рецептах расходятся, поэтому в таблице два варианта рядом: на конине с бараниной и на одной конине. Оба начинают с 2 кг мяса, и в обоих на него идёт около полукилограмма муки и два яйца.

Конина с бараниной Только конина Порций 10 12 Мясо конина 1 кг и баранья грудинка 1 кг конина 2 кг Вода 5 л 2,5–3 л Сколько варить мясо 3–3,5 часа не меньше двух часов Мука 480 г 500 г Яйца 2 2 Жидкость в тесто 125 мл остывшего бульона бульон Толщина теста 1 мм до 2 мм Форма квадраты 10×10 см, разрезанные по диагонали ромбы или квадраты Лук одна луковица в бульон, две в соус четыре головки Зелень по 50 г зелёного лука, укропа и петрушки два пучка

Воды в первом варианте почти вдвое больше, поэтому и сорпы к столу останется больше. Лавровый лист в бульон кладут по первому рецепту, но в традиционном описании блюда его нет: в соус там идут только лук, соль и перец.

Для бешбармака в домашних условиях годится любое из трёх мяс: баранина, говядина или конина. Лучше брать куски на кости и с жиром, потому что постная мякоть даёт пустой бульон. Домашний бешбармак из баранины собирают так же, как из конины, только без конских деликатесов: казы, жал и карту кладут поверх, если они есть.

Пошаговый рецепт бешбармака

Активной работы здесь около часа, остальное время мясо варится само. Пошаговый рецепт классического бешбармака сведён из двух рецептов таблицы, и где они расходятся, указаны оба варианта.

Мясо. Крупные куски на кости залить водой и довести до кипения. Пену снять шумовкой, огонь убавить до слабого. Варка. Варить от двух до трёх с половиной часов, время от времени снимая лишний жир. Посолить и поперчить ближе к концу. За 30 минут до готовности в бульон можно положить луковицу и лавровый лист. Тесто. Пока варится мясо, замесить крутое тесто из муки, яиц и остывшего бульона, накрыть и дать отдохнуть 15–30 минут. Раскатка. Раскатать тесто тонко, до 1–2 мм, и нарезать квадратами или ромбами. Тузлук. Нарезать лук полукольцами, посолить, поперчить, залить горячим бульоном и припустить. В первом варианте лук с зеленью заливают жиром с бульона и томят 10 минут. Тесто в бульон. Вынуть мясо. В кипящий бульон опускать листы теста и варить, пока не всплывут; в первом варианте их держат после всплытия ещё 5–7 минут. Нарезка. Мясо снять с костей и нарезать крупно. Можно обойтись без ножа и разобрать его руками вдоль волокон. Подача. На широкое блюдо выложить тесто, сверху мясо, полить тузлуком. Бульон разлить по пиалам.

Тесто для бешбармака: тонкое и широкое

В казахском варианте это большие тонкие листы, а не лапша. Жайму традиционно режут прямоугольниками: на блюдо кладут большие куски тонко раскатанного теста, сваренного в мясном бульоне. Квадраты и ромбы из рецептов в таблице — та же идея.

Главное в тесте для бешбармака — толщина, от 1 до 2 мм. Замешивают его крутым и на бульоне вместо воды.

Лапшу режут в другом варианте блюда, кыргызском. Бывает и бешбармак без теста: вместо него иногда кладут рис.

Как правильно едят бешбармак

Бешбармак едят руками, пальцами правой руки, с общего блюда. Перед едой старший за столом произносит бата (благословение), руки моют до и после еды, а бульон пьют после мяса. Вилки при этом не запрещены: в городах гостям часто дают приборы. Так застольный этикет казахов описывает Махаббат Большина в статье «Этика поведения за столом».

За казахским дастарханом гостевая трапеза идёт в три части. Сначала на стол ставят холодные закуски, среди них казы, карта и жая, потом подают мясо («ет беру»), а в конце — чай с молоком. Хозяин не заканчивает есть первым, чтобы гости наелись. После мяса старшего гостя просят благословить трапезу: это называется «ас қайтару».

В каком порядке подают баранину

Баранье мясо кладут на блюдо крупными кусками в строгой очерёдности:

голова барана; жанбас — тазовая кость с частью курдюка; рёбра с пашиной (қабырға); голень (асықты жілік); поясничные позвонки (белдеме); печень (бауыр); лопатка (жауырын).

Голову готовят отдельно. Перед варкой её тщательно чистят: опаливают шерсть, удаляют рога и зубы, отделяют нижнюю челюсть вместе с языком. Варят её в своей посуде, не вместе с остальным мясом.

Голова барана и кому какая кость

Голову барана, иногда вместе с жанбасом, подают самому уважаемому или старшему гостю — аксакалу, «белобородому», как называют почтенных стариков. Он делит её между присутствующими или, попробовав, передаёт дальше: обычай называется бас қыдырту.

Язык отдают шустрому ребёнку с напутствием быть «бойким на язык», уши тоже достаются детям. Разделывать голову не должен тот, у кого жив отец.

Остальное мясо раскладывают по нескольким блюдам — табақ, и каждое несут своим гостям. Этот обычай называется «табақ тарту», преподнесение блюда:

бас табақ — самым почётным гостям и старейшинам: голова, жанбас (мясо с тазовой костью) и белдеме (поясничная часть);

— самым почётным гостям и старейшинам: голова, жанбас (мясо с тазовой костью) и белдеме (поясничная часть); сый табақ — почётным гостям по возрасту: голень (асық жілік), бедро (ортан жілік), лопатка (жауырын), локтевая кость (кәрі жілік), кость предплечья (тоқпан жілік);

— почётным гостям по возрасту: голень (асық жілік), бедро (ортан жілік), лопатка (жауырын), локтевая кость (кәрі жілік), кость предплечья (тоқпан жілік); күйеу табақ — зятю: для него держат төс, жирную грудинку, а если зятя нет, её отдают дочерям или снохам;

— зятю: для него держат төс, жирную грудинку, а если зятя нет, её отдают дочерям или снохам; келін табақ — снохам, жастар табақ — молодёжи; рёбра и позвонки идут остальным гостям.

В других описаниях блюд четыре: главное, почётное, среднее и малое. Голову и жанбас тогда кладут на первые два, а на почётное добавляют голень (асық жілік) и берцовую кость (ортан жілік).

Кто в казахской семье зять, а кто сноха, строго определяет система родства. С костями связаны и приметы: кәрі жілік не подают незамужним девушкам, чтобы те не остались в девушках. А гостю, пришедшему позже, оставляют его долю — сыбаға: без неё он вправе обидеться.

По куску мяса за столом видно, кем хозяева считают гостя. Авторы книги «Традиционная культура жизнеобеспечения казахов» видят в такой раздаче способ показать статус каждого, кто сидит за столом.

Со временем статус стали понимать по-другому: в последние десятилетия голову часто получает не аксакал, а руководитель.

Бешбармак у соседей

Похожий обычай раздачи мяса есть у кыргызов, туркмен, алтайцев, калмыков и монголов. Внутри Казахстана ритуал общий для всех регионов.

Кыргызский вариант описан в сборнике рецептур для общепита как «Бешбармак по-киргизски». Мясо там закладывают в горячую воду, 1–1,5 л на килограмм, а после варки нарезают тонкими ломтиками. Тесто замешивают на воде и режут лапшой, сверху кладут припущенный лук кольцами.

Кыргызстану принадлежит и рекорд: самую большую порцию бешбармака, 1 464 кг, по данным Книги рекордов Гиннесса приготовили в Бишкеке 11 марта 2018 года.

Частые заблуждения о бешбармаке

«Бешбармак» — исконное казахское название. Словарь Фасмера находит это слово в нескольких тюркских языках, от турецкого до татарского, а казахские филологи замечают, что «пять» по-казахски — бес. Дома блюдо называют ет.

Мясо для бешбармака мелко режут до варки. Так описал блюдо Левшин в 1832 году, но казахи, по словам Серика Ергали, варили мясо целыми кусками. Режут его после варки.

Бешбармак — это суп с лапшой. Бульон подают отдельно, в пиалах, и пьют после мяса. Тесто в казахском варианте — широкие листы, лапша — в кыргызском.

Бешбармак едят только руками. Казахи предпочитают есть мясо пальцами, но приборы обычай не запрещает: в городах ложки и вилки гостям часто дают сами хозяева.

Голова всегда достаётся самому старшему. Традиция отдаёт её уважаемому или старшему гостю, но, как пишет Большина, в последние десятилетия её всё чаще получают люди с высоким положением.

Часто задаваемые вопросы Как называется бешбармак по-казахски? Дома говорят «ет», то есть «мясо». В казахстанских энциклопедиях встречаются и формы «бешбармақ» и «нанмен ет» (мясо с тестом), а в меню ресторанов Казахстана обычно пишут «бешбармак». Сколько варить мясо для бешбармака? От двух до трёх с половиной часов на слабом огне, пока мясо не станет легко отходить от кости. Потом его вынимают и в том же бульоне варят тесто. Какое мясо лучше для бешбармака? Классический выбор — конина: казахи считали её самым ценным мясом, а зимний бешбармак варили в основном из неё. Летом чаще брали баранину, годится и говядина. Свинина в бешбармак не идёт. Как приготовить бешбармак в домашних условиях без конины? Сварить баранину или говядину на кости и дальше идти по тем же шагам: тесто на бульоне, тузлук, сборка на блюде. Без конины не будет казы, жала и карты, но основа блюда не меняется: мясо, тесто и лук. Как нарезать тесто для бешбармака? Тонкий пласт режут на квадраты со стороной около 10 см, а каждый квадрат — по диагонали, на два треугольника. Подойдут и ромбы: главное, чтобы листы оставались широкими и тонкими, до 2 мм. Чем заменить тесто в бешбармаке? Тесто иногда заменяют рисом. В кыргызском варианте его режут лапшой, а классика казахского бешбармака — широкие тонкие листы. Что подают к бешбармаку? К бешбармаку подают тузлук (лук, припущенный в бульоне с солью и перцем) и сорпу в пиалах. Зимой ставят ещё құрт-көже: курт, разведённый в горячем бульоне. После мяса пьют чай с молоком. Когда пьют сорпу? После мяса, когда оно уже съедено. Бульон от бешбармака разливают по пиалам и ставят отдельно, а не наливают в общее блюдо. Кому подают голову барана? Голову отдают самому уважаемому или старшему гостю. Он делит её между присутствующими или, попробовав, передаёт дальше. Язык обычно достаётся бойкому ребёнку, уши тоже детям. Почему бешбармак едят руками? Так заведено у казахов: мясо едят пальцами правой руки, крупные куски тоже разбирают руками. Отсюда и русское название «пять пальцев». Если в гостях есть руками неудобно, можно попросить вилку: в городах приборы гостям часто дают сами хозяева.