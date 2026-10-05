Шахта «Абайская» для семьи Склеповичей давно стала частью жизни. Здесь начинали старшие, а сегодня в одной команде трудятся Сергей, супруга Тамара с её сестрой и сын Никита. Все вместе они продолжают трудовую историю, начатую много десятилетий назад.

Основателем династии Склеповичей стал Эдуард Иосифович. Из Беларуси он приехал в Казахстан в 1979 году, работал на шахте. Позже приехал и его брат Феликс. Оба много лет посвятили работе под землёй, вышли на заслуженный отдых. А Сергей пошёл по стопам отца и дяди.

На «Абайской» он уже 25 лет. За эти годы прошёл путь от слесаря до механика участка вентиляции и техники безопасности.

«Сегодня могу отметить много плюсов. На шахте модернизируется оборудование, везде установлены камеры, хорошая аппаратура газового контроля. Всё это позволяет контролировать обстановку и вовремя принимать меры», — говорит шахтёр Сергей Склепович.

Супруга Сергея — Тамара Склепович — тоже работает на шахте «Абайская» машинистом насосных установок. Следит за насосами, вакуумными установками, давлением и газовыми показателями.

Сын Никита — маркшейдер. На шахту пришёл ещё студентом в 2022 году, чтобы получить опыт. После учёбы остался здесь. В его работе главное — точность: измерения, расчёты и направление горных выработок.

«Мне нравится разнообразие задач: направление выработки, нивелировка, расчёты, измерения. Нужно быть точным. Здесь мало места для приблизительности», — говорит сын Сергея Склеповича Никита Склепович.

Сейчас Никита также исполняет обязанности главного маркшейдера. В его возрасте это уже серьёзная профессиональная ступень. По его словам, шахтёрская династия — это не только повод для гордости, но и большая ответственность.

«Стараюсь не ударить в грязь лицом и показать нашу семью с лучшей стороны», — говорит Никита Склепович.

А для Тамары шахта давно стала частью семейного быта. За большим столом дома разговоры о работе звучат так же естественно, как и обычные домашние темы.

«Династия для меня — это не просто профессия. Здесь есть семейный, патриотический дух. Шахта давно стала неотъемлемой частью нашей жизни», — говорит супруга Сергея Склеповича Тамара Склепович.

Есть у семьи и особые совпадения: дочь Тамары родилась в День шахтёра. А вот с Никитой шахта была с самого детства: в его комнате висела карта подземных выработок.

«Папе так было удобно, он ориентировался. А Никита в детстве шутил, говорил мне: „Мам, у меня не было выбора“», — говорит супруга Сергея Склеповича Тамара Склепович.

День шахтёра Склеповичи по традиции отмечают во дворе, за большим семейным столом. Их династия — это десятки лет, одна семья и одна шахта. Все поколения выбрали «Абайскую» и связали с ней свою жизнь. А пока здесь звучит их фамилия, семейное дело продолжается.