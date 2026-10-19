Турксиб, или Туркестано-Сибирскую железную дорогу, строили в 1927–1930 годах, чтобы соединить через Казахстан Сибирь и Среднюю Азию. Новая линия длиной около 1,45 тыс. км прошла от Семипалатинска до станции Луговая через Алма-Ату. По ней собирались возить сибирское зерно и лес на юг, а хлопок из Средней Азии отправлять к промышленным центрам.

В 1929 году на одном из готовых участков уже ходил пассажирский поезд, хотя на других отрезках ещё продолжалась укладка рельсов. Строителям предстояло преодолеть горные перевалы, возвести мосты и проложить сотни километров путей через степь. В работах участвовали тысячи людей, среди которых были как опытные специалисты, так и местные жители, осваивавшие новые профессии. Рассказываем, как проходило строительство Турксиба, кто стоял за этим масштабным проектом и какую роль железная дорога сыграла в развитии Казахстана.

Зачем понадобился Турксиб

Советское руководство рассчитывало связать зерновые и лесные районы Сибири с хлопководческими районами Средней Азии. Хлопок требовался текстильным фабрикам, а населению южных республик были нужны хлеб и строительный лес. Железная дорога позволяла перевозить такие грузы большими партиями.

С севера железнодорожная сеть подходила к Семипалатинску, на юге действовала Семиреченская дорога. Между ними оставался большой разрыв, который предстояло закрыть новой магистралью.

При выборе трассы инженеры оценивали уклоны, стоимость прокладки путей, водоснабжение станций и будущие грузопотоки. От этих решений зависело, насколько удобной окажется дорога для движения поездов.

Турксиб стал частью советской программы индустриализации. В Казахстане строительство создавало рабочие места, улучшало связь между районами и открывало местным хозяйствам более отдалённые рынки. Вокруг станций появлялись дома, магазины и школы.

Историк Мэтью Пейн описывает спор 1927 года: Центральный исполнительный комитет Казахстана стал называть будущую магистраль Казахстанской железной дорогой, но союзное ведомство путей сообщения возражало. Переписка затронула и вопросы управления будущей дорогой.

Маршрут Турксиба: от Семипалатинска до Луговой

Новая соединительная линия шла через восток и юго-восток Казахстана. Упрощённый маршрут Турксиба выглядит так:

Семипалатинск → Аягуз → Актогай → Алма-Ата → Чокпар → Чу → Луговая.

Сегодня Семипалатинск называется Семей, Алма-Ата — Алматы, Чу — Шу. В 2020 году станцию Луговая переименовали в Турксиб.

На северном конце линии находился Семипалатинск — нынешний Семей, торговый и культурный центр на Иртыше. На менее обжитых участках новые посёлки возникали вместе со станциями.

Длину линии Семипалатинск — Луговая справочники оценивают в 1444 или 1445 км — около 1,45 тыс. км. Более крупные значения в источниках могут относиться к расширенной сети или отдельным видам путей.

Годы строительства Турксиба: почему называют и 1930-й, и 1931-й

Основные работы шли с 1927 по 1930 год, а к постоянной эксплуатации магистраль приступила 1 января 1931 года. Поэтому в справочниках встречаются обе даты завершения строительства Турксиба.

Этап Дата Что произошло Решение о строительстве 3 декабря 1926 года Совет труда и обороны СССР принял решение о сооружении магистрали Основное строительство 1927–1930 годы Бригады продвигались с севера и юга навстречу друг другу Работа готовых участков 1929 год По участку Семипалатинск — Сергиополь, нынешний Аягуз, уже пошёл пассажирский поезд Торжественная смычка 28 апреля 1930 года В районе станции Айна-Булак отпраздновали соединение дороги Временная эксплуатация 1 мая 1930 года Начался следующий этап работы соединённой магистрали Постоянная эксплуатация 1 января 1931 года Дорога перешла к постоянной работе

Даты начала временной и постоянной эксплуатации приведены в бюллетене Архива Президента Казахстана. Торжественная смычка прошла 28 апреля, а точную дату предшествовавшего соединения путей источники указывают по-разному.

Кто строил Турксиб

Строительством руководил Владимир Шатов. Турар Рыскулов возглавлял комитет содействия при правительстве Советской России. Он занимался вопросами финансирования и найма, добивался участия местных жителей в работе магистрали. Инженер Мухамеджан Тынышпаев участвовал в выборе трассы и подготовке кадров.

Тынышпаев пришёл на стройку с опытом инженера-путейца и общественного деятеля. Прежде он участвовал в движении Алаш и Алаш-Орде, а затем работал на советской магистрали. Здесь он занимался Чокпарским вариантом трассы и помогал готовить местных специалистов.

На Турксибе работали землекопы, путейцы, мостовики, плотники, взрывники, машинисты и ремонтники. Одни приехали с других строек, других нанимали в Казахстане. Бригады возводили насыпи и мосты, укладывали рельсы.

Чокпарский перевал, мосты и земляное полотно

Один из трудных вопросов проектирования касался выхода к южной железнодорожной сети. Инженеры сравнивали варианты, в том числе через Чокпар и Курдай. Тынышпаев участвовал в разработке Чокпарского варианта, который выводил трассу к Луговой.

При выборе маршрута инженеры учитывали уклоны и повороты, от которых зависело движение тяжёлых составов через перевал. Также сравнивали объём земляных работ и расположение будущих станций.

На Чокпарском перевале строители бурили скалу, применяли взрывчатку, убирали породу и готовили основание пути. Кроме того, бригадам приходилось вести земляные работы и преодолевать водные преграды.

Отдельной задачей стало строительство мостов через Иртыш, Или и другие реки. На безводных участках вместе со станциями проектировали водоснабжение для людей и паровозов.

Как жили и работали строители

Земляные работы вели лопатами и с помощью конной тяги, хотя на стройке применяли и механизмы. Строители жили в бараках, а снабжение налаживали по мере продвижения трассы.

По готовым участкам на стройку доставляли материалы и людей. В 1929 году между Семипалатинском и Аягузом уже ходил пассажирский поезд, пока на других участках ещё укладывали рельсы.

Те, кто приходил на Турксиб из скотоводства или сельского хозяйства, осваивали новые инструменты, правила безопасности и железнодорожные специальности. Например, дорожный мастер Аблахат Култанов впоследствии стал машинистом.

При найме на квалифицированные должности возникали разногласия. Историк Мэтью Пейн описывает споры о приёме казахских рабочих, недоверие к их профессиональным возможностям и межэтнические конфликты на стройке.

При этом работа на Турксибе давала возможность получить профессию и постоянный заработок.

Айна-Булак: где соединили север и юг

Торжество по случаю соединения дороги состоялось 28 апреля 1930 года в районе станции Айна-Булак. В церемониальном звене забили «серебряный» костыль. Так называют рельсовый крепёж, который в данном случае использовали как символ завершения большой работы.

Дата торжества известна точно, но когда именно бригады соединили рельсы перед церемонией, источники сообщают по-разному. 1 мая началась временная эксплуатация дороги, а 1 января 1931 года — постоянная.

Значение Турксиба для Казахстана: что изменилось после открытия

Турксиб наладил железнодорожное сообщение через восток и юго-восток Казахстана и открыл новые возможности для перевозок. Вдоль линии развивались станции, рабочие посёлки, депо и ремонтные мастерские; рядом селились семьи железнодорожников.

В первые годы после открытия дороге не хватало грузов. Одной из причин историки отрасли называют недостаточную подготовку лесозаготовок в Сибири. В 1932 году правительство приняло дополнительные меры, чтобы привлечь грузы на Турксиб.

Алма-Ата существовала задолго до Турксиба, но железная дорога помогла её развитию как административного и хозяйственного центра. О разных этапах истории города напоминают достопримечательности Алматы.

После открытия магистрали железнодорожники продолжали обслуживать путь, водить паровозы и ремонтировать технику. Со временем в те же депо приходили новые поколения работников.

В дальнейшем судьбы некоторых создателей Турксиба сложились трагически. Мухамеджан Тынышпаев и Турар Рыскулов стали жертвами политических репрессий 1930-х годов.

История Турксиба в документальном кино

Режиссёр Виктор Турин снял документальный фильм «Турксиб» в 1929 году, ещё до торжественной смычки. Картину о строительстве железной дороги хранит и представляет Британский институт кино.

В фильме Турин с помощью монтажа подчёркивает масштаб стройки и темпы работ. За кадром остаются многие стороны повседневной жизни железнодорожников, в том числе бытовые условия и конфликты.

В архивных документах сохранились сведения о хозяйственных трудностях, обучении рабочих и спорах о найме — о том, что не вошло в праздничный образ стройки.

Часто задаваемые вопросы Что означает слово «Турксиб»? Название составлено из слов «Туркестан» и «Сибирь». Туркестано-Сибирская железная дорога должна была обеспечить сообщение между этими большими регионами через Казахстан. Турксиб был первой железной дорогой Казахстана? До Турксиба на территории Казахстана уже действовали железные дороги. Его строители соединили существовавшие сети новой линией через восток и юго-восток республики. В этом состояла отдельная транспортная задача проекта. Почему длина Турксиба в источниках разная? Для новой линии Семипалатинск — Луговая встречаются значения 1444 и 1445 км, то есть около 1,45 тыс. км. Более крупные показатели могут относиться уже к расширенной сети или отдельным категориям путей. Их нельзя сравнивать без проверки того, что именно подсчитано. Существует ли Турксиб сейчас? Историческое направление продолжает входить в железнодорожную сеть Казахстана, а станции и инфраструктура менялись вместе с отраслью. Название Турксиб сохранилось и у станции, прежде называвшейся Луговая. Современный маршрут поездки по историческим пунктам нужно составлять по действующему расписанию.