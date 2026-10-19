Турксиб, или Туркестано-Сибирскую железную дорогу, строили в 1927–1930 годах, чтобы соединить через Казахстан Сибирь и Среднюю Азию. Новая линия длиной около 1,45 тыс. км прошла от Семипалатинска до станции Луговая через Алма-Ату. По ней собирались возить сибирское зерно и лес на юг, а хлопок из Средней Азии отправлять к промышленным центрам.
- Зачем понадобился Турксиб
- Маршрут Турксиба: от Семипалатинска до Луговой
- Годы строительства Турксиба: почему называют и 1930-й, и 1931-й
- Кто строил Турксиб
- Чокпарский перевал, мосты и земляное полотно
- Как жили и работали строители
- Айна-Булак: где соединили север и юг
- Значение Турксиба для Казахстана: что изменилось после открытия
- История Турксиба в документальном кино
В 1929 году на одном из готовых участков уже ходил пассажирский поезд, хотя на других отрезках ещё продолжалась укладка рельсов. Строителям предстояло преодолеть горные перевалы, возвести мосты и проложить сотни километров путей через степь. В работах участвовали тысячи людей, среди которых были как опытные специалисты, так и местные жители, осваивавшие новые профессии. Рассказываем, как проходило строительство Турксиба, кто стоял за этим масштабным проектом и какую роль железная дорога сыграла в развитии Казахстана.
Зачем понадобился Турксиб
Советское руководство рассчитывало связать зерновые и лесные районы Сибири с хлопководческими районами Средней Азии. Хлопок требовался текстильным фабрикам, а населению южных республик были нужны хлеб и строительный лес. Железная дорога позволяла перевозить такие грузы большими партиями.
С севера железнодорожная сеть подходила к Семипалатинску, на юге действовала Семиреченская дорога. Между ними оставался большой разрыв, который предстояло закрыть новой магистралью.
При выборе трассы инженеры оценивали уклоны, стоимость прокладки путей, водоснабжение станций и будущие грузопотоки. От этих решений зависело, насколько удобной окажется дорога для движения поездов.
Турксиб стал частью советской программы индустриализации. В Казахстане строительство создавало рабочие места, улучшало связь между районами и открывало местным хозяйствам более отдалённые рынки. Вокруг станций появлялись дома, магазины и школы.
Историк Мэтью Пейн описывает спор 1927 года: Центральный исполнительный комитет Казахстана стал называть будущую магистраль Казахстанской железной дорогой, но союзное ведомство путей сообщения возражало. Переписка затронула и вопросы управления будущей дорогой.
Маршрут Турксиба: от Семипалатинска до Луговой
Новая соединительная линия шла через восток и юго-восток Казахстана. Упрощённый маршрут Турксиба выглядит так:
Семипалатинск → Аягуз → Актогай → Алма-Ата → Чокпар → Чу → Луговая.
Сегодня Семипалатинск называется Семей, Алма-Ата — Алматы, Чу — Шу. В 2020 году станцию Луговая переименовали в Турксиб.
На северном конце линии находился Семипалатинск — нынешний Семей, торговый и культурный центр на Иртыше. На менее обжитых участках новые посёлки возникали вместе со станциями.
Длину линии Семипалатинск — Луговая справочники оценивают в 1444 или 1445 км — около 1,45 тыс. км. Более крупные значения в источниках могут относиться к расширенной сети или отдельным видам путей.
Годы строительства Турксиба: почему называют и 1930-й, и 1931-й
Основные работы шли с 1927 по 1930 год, а к постоянной эксплуатации магистраль приступила 1 января 1931 года. Поэтому в справочниках встречаются обе даты завершения строительства Турксиба.
|Этап
|Дата
|Что произошло
|Решение о строительстве
|3 декабря 1926 года
|Совет труда и обороны СССР принял решение о сооружении магистрали
|Основное строительство
|1927–1930 годы
|Бригады продвигались с севера и юга навстречу друг другу
|Работа готовых участков
|1929 год
|По участку Семипалатинск — Сергиополь, нынешний Аягуз, уже пошёл пассажирский поезд
|Торжественная смычка
|28 апреля 1930 года
|В районе станции Айна-Булак отпраздновали соединение дороги
|Временная эксплуатация
|1 мая 1930 года
|Начался следующий этап работы соединённой магистрали
|Постоянная эксплуатация
|1 января 1931 года
|Дорога перешла к постоянной работе
Даты начала временной и постоянной эксплуатации приведены в бюллетене Архива Президента Казахстана. Торжественная смычка прошла 28 апреля, а точную дату предшествовавшего соединения путей источники указывают по-разному.
Кто строил Турксиб
Строительством руководил Владимир Шатов. Турар Рыскулов возглавлял комитет содействия при правительстве Советской России. Он занимался вопросами финансирования и найма, добивался участия местных жителей в работе магистрали. Инженер Мухамеджан Тынышпаев участвовал в выборе трассы и подготовке кадров.
Тынышпаев пришёл на стройку с опытом инженера-путейца и общественного деятеля. Прежде он участвовал в движении Алаш и Алаш-Орде, а затем работал на советской магистрали. Здесь он занимался Чокпарским вариантом трассы и помогал готовить местных специалистов.
На Турксибе работали землекопы, путейцы, мостовики, плотники, взрывники, машинисты и ремонтники. Одни приехали с других строек, других нанимали в Казахстане. Бригады возводили насыпи и мосты, укладывали рельсы.
Чокпарский перевал, мосты и земляное полотно
Один из трудных вопросов проектирования касался выхода к южной железнодорожной сети. Инженеры сравнивали варианты, в том числе через Чокпар и Курдай. Тынышпаев участвовал в разработке Чокпарского варианта, который выводил трассу к Луговой.
При выборе маршрута инженеры учитывали уклоны и повороты, от которых зависело движение тяжёлых составов через перевал. Также сравнивали объём земляных работ и расположение будущих станций.
На Чокпарском перевале строители бурили скалу, применяли взрывчатку, убирали породу и готовили основание пути. Кроме того, бригадам приходилось вести земляные работы и преодолевать водные преграды.
Отдельной задачей стало строительство мостов через Иртыш, Или и другие реки. На безводных участках вместе со станциями проектировали водоснабжение для людей и паровозов.
Как жили и работали строители
Земляные работы вели лопатами и с помощью конной тяги, хотя на стройке применяли и механизмы. Строители жили в бараках, а снабжение налаживали по мере продвижения трассы.
По готовым участкам на стройку доставляли материалы и людей. В 1929 году между Семипалатинском и Аягузом уже ходил пассажирский поезд, пока на других участках ещё укладывали рельсы.
Те, кто приходил на Турксиб из скотоводства или сельского хозяйства, осваивали новые инструменты, правила безопасности и железнодорожные специальности. Например, дорожный мастер Аблахат Култанов впоследствии стал машинистом.
При найме на квалифицированные должности возникали разногласия. Историк Мэтью Пейн описывает споры о приёме казахских рабочих, недоверие к их профессиональным возможностям и межэтнические конфликты на стройке.
При этом работа на Турксибе давала возможность получить профессию и постоянный заработок.
Айна-Булак: где соединили север и юг
Торжество по случаю соединения дороги состоялось 28 апреля 1930 года в районе станции Айна-Булак. В церемониальном звене забили «серебряный» костыль. Так называют рельсовый крепёж, который в данном случае использовали как символ завершения большой работы.
Дата торжества известна точно, но когда именно бригады соединили рельсы перед церемонией, источники сообщают по-разному. 1 мая началась временная эксплуатация дороги, а 1 января 1931 года — постоянная.
Значение Турксиба для Казахстана: что изменилось после открытия
Турксиб наладил железнодорожное сообщение через восток и юго-восток Казахстана и открыл новые возможности для перевозок. Вдоль линии развивались станции, рабочие посёлки, депо и ремонтные мастерские; рядом селились семьи железнодорожников.
В первые годы после открытия дороге не хватало грузов. Одной из причин историки отрасли называют недостаточную подготовку лесозаготовок в Сибири. В 1932 году правительство приняло дополнительные меры, чтобы привлечь грузы на Турксиб.
Алма-Ата существовала задолго до Турксиба, но железная дорога помогла её развитию как административного и хозяйственного центра. О разных этапах истории города напоминают достопримечательности Алматы.
После открытия магистрали железнодорожники продолжали обслуживать путь, водить паровозы и ремонтировать технику. Со временем в те же депо приходили новые поколения работников.
В дальнейшем судьбы некоторых создателей Турксиба сложились трагически. Мухамеджан Тынышпаев и Турар Рыскулов стали жертвами политических репрессий 1930-х годов.
История Турксиба в документальном кино
Режиссёр Виктор Турин снял документальный фильм «Турксиб» в 1929 году, ещё до торжественной смычки. Картину о строительстве железной дороги хранит и представляет Британский институт кино.
В фильме Турин с помощью монтажа подчёркивает масштаб стройки и темпы работ. За кадром остаются многие стороны повседневной жизни железнодорожников, в том числе бытовые условия и конфликты.
В архивных документах сохранились сведения о хозяйственных трудностях, обучении рабочих и спорах о найме — о том, что не вошло в праздничный образ стройки.
Атам Турксиб салғандарды көрген. Мың жарым шақырым екен, білмеппін.
в школе турксиб это две строчки и дата. а тут зерно на юг хлопок назад и поезд уже в 29м ходил хотя дорогу еще не достроили. дед в семей как раз у ветки жил, говорил по ней раньше все возили